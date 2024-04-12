3月ETF定期定額排行出爐！00878奪下冠軍、00919交易戶數增加最多
ETF受到許多投資人追捧，根據證交所公布ETF定期定額排行榜，有「國民ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）在3月交易戶數攀升到25萬戶，超越元大高股息（0056）奪下冠軍寶座。此外，與2月相比，戶數成長最多的則是群益台灣精選高息（00919），增加戶數高達3萬戶。
記者魏妤庭／台北報導
根據證交所公布3月ETF定期定額排行，排名前10名依序是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣5G+（00881）。
其中，00878在2020年7月掛牌後，以ESG、高股息題材，再加上季配息，成為ETF資優生，正式超越老牌的0056，成為定期定額族的最愛。3月交易戶數是25萬戶，較上月增加2.7萬戶。另增加最多的就是00919，3月交易戶數9萬，相較上月增加3萬戶。
※【NOWnews 今日新聞
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