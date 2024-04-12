7-11突見「2神級小吃」上架！全場驚喜：快變夜市 1鍵查開賣門市
「7-11要變小型夜市了！」一名網友近日到7-11超商消費時，發現店內竟開賣蜜汁雞排與果汁，讓他驚呼「第一次看到！」貼文曝光後，隨即引起大量討論，不少人感到新奇，也有人到附近門市想購買卻撲空。對此有內行人揭祕「這個有哈燒專櫃的才有，全台約80間左右，想秒衝最近門市的可以先停下來」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（11）日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11超商新品&好物分享區」中發文分享，他表示近期在逛7-11時，竟然看到店內在賣雞排與現打果汁，忍不住驚呼「第一次看到」。只見照片中「蜜汁大雞排」原價為2片158元，但限時特價2件99元，活動期間為4月3日至4月16日；至於果汁則有各種口味品項，價格從69元至99元不等。
貼文曝光後，網友們紛紛驚呼「越來越厲害了」、「我覺得7-11要變小型夜市了」、「半夜想喝果汁是真的方便」，也有人「請問每間711都有賣嗎？今天去好幾間都沒看到欸」。對此，有內行網友解答「這個有哈燒專櫃的才有，全台約80間左右，想秒衝最近門市的可以先停下來」。
事實上，「哈燒專櫃」僅在全台近80間7-11門市有設置，近期開賣新品「蜜汁大雞排」，4月3日至4月16日享兩件99元，原價單支79元、特價50元；「果汁BAR」目前也僅在限定門市販售。若要查詢販售門市，可以利用OPEN POINT App「門市查詢功能」或是使用7-11提供的電子地圖查詢。