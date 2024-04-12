迷路胖柯基亂搭便車！警協尋曝特徵「腿短搔不到頭」　主人秒認出

7-11突見「2神級小吃」上架！全場驚喜：快變夜市　1鍵查開賣門市

▲一名網友近日到7-11超商消費時，發現店內竟開賣蜜汁雞排與果汁，讓不少人直呼「7-11要變小型夜市了！」（圖／記者葉政勳攝）
▲一名網友近日到7-11超商消費時，發現店內竟開賣蜜汁雞排與果汁，讓不少人直呼「7-11要變小型夜市了！」（圖／記者葉政勳攝）

記者賴禹妡／綜合報導

「7-11要變小型夜市了！」一名網友近日到7-11超商消費時，發現店內竟開賣蜜汁雞排與果汁，讓他驚呼「第一次看到！」貼文曝光後，隨即引起大量討論，不少人感到新奇，也有人到附近門市想購買卻撲空。對此有內行人揭祕「這個有哈燒專櫃的才有，全台約80間左右，想秒衝最近門市的可以先停下來」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友昨（11）日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11超商新品&好物分享區」中發文分享，他表示近期在逛7-11時，竟然看到店內在賣雞排與現打果汁，忍不住驚呼「第一次看到」。只見照片中「蜜汁大雞排」原價為2片158元，但限時特價2件99元，活動期間為4月3日至4月16日；至於果汁則有各種口味品項，價格從69元至99元不等。 

▲原PO近期在逛7-11時，竟然看到店內在賣雞排與現打果汁，忍不住驚呼「第一次看到」。（圖／翻攝自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
▲原PO近期在逛7-11時，竟然看到店內在賣雞排與現打果汁，忍不住驚呼「第一次看到」。（圖／翻攝自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
貼文曝光後，網友們紛紛驚呼「越來越厲害了」、「我覺得7-11要變小型夜市了」、「半夜想喝果汁是真的方便」，也有人「請問每間711都有賣嗎？今天去好幾間都沒看到欸」。對此，有內行網友解答「這個有哈燒專櫃的才有，全台約80間左右，想秒衝最近門市的可以先停下來」。 

事實上，「哈燒專櫃」僅在全台近80間7-11門市有設置，近期開賣新品「蜜汁大雞排」，4月3日至4月16日享兩件99元，原價單支79元、特價50元；「果汁BAR」目前也僅在限定門市販售。若要查詢販售門市，可以利用OPEN POINT App「門市查詢功能」或是使用7-11提供的電子地圖查詢。 

▲「蜜汁大雞排」於4月3日至4月16日享兩件99元優惠。（圖／7-11提供）
▲「蜜汁大雞排」於4月3日至4月16日享兩件99元優惠。（圖／7-11提供）

別再只點鍋貼！八方雲集「2低調神品」必買　老饕曝隱藏吃法讚爆

捷克星級餐廳「桌上出現台灣鹹酥雞」！外國人一吃真實反應全錄下

台灣人都不一定愛！「鹹豆漿粥」杯飯賣到缺貨　日網真實反應曝光

清明節潤餅「南北之戰」開打！長輩愛塞爆1物　味覺昇華老饕激讚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞