台積電法說會前再創天價過熱、啥時登上千金股？分析師這樣說
台北股市今（12）日開低後，隨著台積電翻紅創高、以及520概念股的拉抬下，最高點來到208025.04點，但台積電尾盤逢高獲利了結，大盤終場反下跌16.65點或0.08%，收在20736.57點，成交量為4784.33億元。針對下周盤勢，分析師指出，台積電因為前景好，法說會前不排除股價再創高，但目前包括台積電、AI與半導體設備都有股價過高的疑慮，雖然產業前景不變，但建議投資人不要過度追高。
記者許家禎／台北報導
啟發投顧分析師丁彥鈞表示，台股這個禮拜前半周大漲並創高，主要是台積電等權值股帶動，尤其是台積電歷經大地震後迅速恢復產能，且全年展望不變，再加上確定獲得美國晶片法案補助的66億美元，與加碼美國蓋第3廠，讓台積電上周屢創天價，今日盤中來到826元，市值攀高到21.24兆元。
丁彥鈞指出，也因為台積電創高，帶動相關設備股持續上攻。另外，準總統賴清德新內閣逐漸成形，由於都是民進黨執政，預料相關政策不會有太大改變，因此520概念股近日也發威，其中又以重電與電力供應族群表現最為搶眼，今日包括大亞、華城、士電、中興電與亞力等五大天王都衝上漲停板。
而下周四（18日）台股風向球台積電法說會將登場，丁彥鈞表示，由於產業前景不錯，因此不至於出現觀望的態勢，甚至從前一周就開始提前卡位，估下周大盤仍是高檔震盪，而他個人認為，台積電今年估EPS 40元，本益比算20倍的話，股價800元是目前合理價位。
至於會衝到「千金股」嗎？丁彥鈞指出，明年市場估台積電全年EPS 43元，本益比20倍的話，股價將來到860元，以台積電長期發展來看，千金是有可能的，但可能明年還見不到，有機會後年以後站上千金。不過，他也提醒台積電以及AI、半導體設備目前都有漲多的疑慮，提醒投資人留意，雖然產業前景趨勢不變，但建議不要過度追高。