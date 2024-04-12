防格鬥盃重演！大甲媽今晚進入回鑾搶轎熱區 彰警淨空永樂街夜市
大甲媽9天8夜遶境活動，回鑾行程今晚將進入最容易發生糾紛的彰化市、駐駕永樂街夜市內的天后宮。鑑於先前曾發生零星衝突，彰化警方除嚴格管控躦轎腳秩序，下午以600面車輛改道牌、500警力淨空永樂街，嚴防「大甲媽格鬥盃」重演。
記者顏幸如／彰化報導
今年的大甲媽遶境活動，因起駕日適逢清明連假，參與信眾爆量，導致行程嚴重延誤，原應在6日晚間通過眾所矚目的彰化市民生地下道，卻拖到7日凌晨，整整晚了6個多小時。所幸在強勢警力鎮壓下，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤親自扶轎安然通過、沒有上演搶轎糾紛。
然後事後傳出，早在鑾轎要進入民生地下道前，1名白衣男疑遭抬轎信眾推擠，氣得要上前理論，差點爆發衝突，警方以優勢警力強行將男子帶開，衝突才未擴大。遶境隊伍昨天途經彰化縣北斗鎮斗苑路時，也發生推擠事件，顏清標表示，媽祖遶境人潮擁擠，人一多加上天氣熱，就容易發生口角或肢體衝突。
媽祖回鑾行程今（12）日晚了3個多小時，預計天黑後進入彰化市區。其實歷年最容易發生衝突之處，還是以彰化市區為主，尤以今晚駐駕前行經的大埔路、中山路最多，除了零星搶轎事件、肢體衝突，往年曾發生以大量爆竹企圖阻擋媽祖前行的事件。
彰化警分局副分局長王次郎表示，警方已在永樂街天后宮前佈置500警力、600面改道牌，在週邊進行交通管制，大批警力更隨行鑾轎，管控躦轎腳信眾的秩序，避免為了追媽祖，發生交通事故或民眾踩踏事件，若有人蓄意製造推擠狀況，警方必定嚴正執法防制暴力，並依法究辦，