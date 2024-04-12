黃子佼收藏怪癖曝光！保留「孟耿如喝剩的水」9年：她都不知道

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友翻出黃子佼過去在節目上自曝特殊癖好的影片，2022年他與Lulu主持節目《婚禮歌手》，新郎提到自己會收藏約會時的購物發票、電影院票根，讓黃子佼覺得心有戚戚焉，自曝至今留著孟耿如初次到他工作室時「喝剩的礦泉水」，內容物僅剩三分之一，至今已經9年，就連孟耿如也不知道，讓眾人超訝異。Lulu笑問：「你留那幹嘛？作法？」黃子佼反虧新郎：「那你留發票幹嘛？」逗得眾人大笑。
如今黃子佼性騷醜聞纏身，節目對話再被翻出，眾多受害者都表示，他每次都會先約工作室見面，邀請異性欣賞收藏品、聽音樂，讓受害者放下戒心，而黃子佼與孟耿如正是因為喜愛藝術結緣，看到他連孟耿如喝剩的水都不放過，網友直言「細思極恐」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110