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黃子佼收藏怪癖曝光！保留「孟耿如喝剩的水」9年：她都不知道

▲黃子佼（右）2013年和孟耿如交往，對方初次到工作室喝剩的水，他都一直保留著，讓大家非常訝異。（圖 ／孟耿如臉書）
▲黃子佼（右）2013年和孟耿如交往，對方初次到工作室喝剩的水，他都一直保留著，讓大家非常訝異。（圖 ／孟耿如臉書）

記者江芷稜／綜合報導

黃子佼是收藏達人，家中珍藏書籍、唱片、玩偶公仔等不計其數，他曾自稱「A片專家」，喜歡蒐集女星性感寫真集，對戀愛對象更是如此，過去迷戀蔡燦得時會瘋狂蒐集她的宣傳照，就連老婆孟耿如2013年初次到他工作室喝剩的水，黃子佼都捨不得丟，一直保留著瓶子，特殊怪癖讓徒弟LuLu（黃路梓茵）覺得太誇張。

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▲Lulu（左）在主持界被視為黃子佼接班人。（圖／東森提供）
▲Lulu（左）和黃子佼一起主持《婚禮歌手》。（圖／東森提供）
黃子佼去年爆發性騷擾事件，檢方到他家裡搜查，發現他收藏大量成人片，其中有7部涉及未成年，檢方認為他僅收藏不雅片，並未散布分享，犯行「不算嚴重」，只輕判他緩起訴2年，需繳給國庫120萬元，並寫下1200字悔過書，讓輿論為之譁然，新聞報導甚至登上國際媒體BBC。

網友翻出黃子佼過去在節目上自曝特殊癖好的影片，2022年他與Lulu主持節目《婚禮歌手》，新郎提到自己會收藏約會時的購物發票、電影院票根，讓黃子佼覺得心有戚戚焉，自曝至今留著孟耿如初次到他工作室時「喝剩的礦泉水」，內容物僅剩三分之一，至今已經9年，就連孟耿如也不知道，讓眾人超訝異。Lulu笑問：「你留那幹嘛？作法？」黃子佼反虧新郎：「那你留發票幹嘛？」逗得眾人大笑。

▲（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲孟耿如（左）和黃子佼因喜愛藝術結緣，對於另一半她決定不離不棄。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
如今黃子佼性騷醜聞纏身，節目對話再被翻出，眾多受害者都表示，他每次都會先約工作室見面，邀請異性欣賞收藏品、聽音樂，讓受害者放下戒心，而黃子佼與孟耿如正是因為喜愛藝術結緣，看到他連孟耿如喝剩的水都不放過，網友直言「細思極恐」。

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