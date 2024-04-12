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職場薪女力／找到天賦、擁抱未知　英特爾副總裁汪佳慧的登頂哲學

▲英特爾副總裁、台灣分公司總經理汪佳慧於今年3月出席自家公司所舉辦的《AI PC 創作新世代》活動。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲英特爾副總裁、台灣分公司總經理汪佳慧於今年3月出席自家公司所舉辦的《AI PC 創作新世代》活動。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安/台北報導

英特爾副總裁、台灣分公司總經理汪佳慧於今年3月在自家公司所舉辦的《AI PC 創作新世代》活動中，再次重申執行長季辛格（Pat Geisger）與公司的遠大理想，「英特爾目標將在2025年前推動超過1億台的AI PC」，為此，公司在去年底推出首款專為AI PC打造的Intel Core Ulitra平台，並啟動AI PC加速計畫。「英特爾目前已與100多家軟體開發商夥伴合作，發展出300多項AI加速功能」，汪佳慧直勾勾的看向攝影鏡頭，閃著亮光的雙眼不見一絲遲疑，她為宏遠的目標驕傲，也為公司的里程碑驕傲，短短幾句話搭配自然的神情，就把內在的自信以及面對工作的熱情展露無遺。

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▲（圖／英特爾提供、NOWnews製圖）
▲（圖／英特爾提供、NOWnews製圖）
回顧職業生涯，汪佳慧在赴美攻讀大學與研究所後，一腳踏入矽谷工作，依序於Wyse（後來被Dell併購）、新思科技（Synopsys）、英特爾，展開3階段的職場冒險。過往科技產業中，少見亞洲女性，無形的種族與性別屏障或許能阻礙他人前行，但阻擋不了汪佳慧步步攀登至國際頂尖半導體公司的高階主管之位。職涯期間，她曾任設計工程師、企業應用顧問、行銷部協理，擁有能夠傲視群倫的資歷，卻足夠謙卑，謙卑的同時，也足夠堅定。

汪佳慧過去曾在一場親子講座中，講述自己的成長歷程，兒時生活在花蓮光復糖廠，廠區自給自足、應有盡有，雖然封閉，卻也給足她所需的溫暖及安全感。花蓮縣光復鄉地處花東縱谷，坐落於中央山脈與海岸山脈中間，也因此「盯著中央山脈看」成為她的日常，她將成長過程中的這份日常給予她的平靜刻在心頭，直至如今，閉上雙眼，腦海中這般集純淨與雄偉於一身的景象，仍然是她安定內心的力量。

初見汪佳慧，給人的感覺像從美劇走出來的人，乾淨利落的外型，整體氣質自在大方，中英語言切換自如，思路清晰，溝通表達邏輯完整。憶起選擇理工專業作為學歷背景的最初原因，是為了追求安穩，進入職場後，發現自己雖然不聰明，但善於溝通，也喜歡與人產生連結，幾次與客戶交流以及幫助團隊相互建立信任後，她從中獲取成就感，找到屬於自己的工作天賦。

汪佳慧曾在媒體面前提到，自小父親外派到泰國，因此她每年暑假都會前往當地住一段時間，長久下來接觸異國文化，她學習如何擁抱未知、接納多元。在英特爾的20幾個年頭裡，從總部、亞太區，到掌管台灣分公司，汪佳慧做過行銷、業務、技術支援、管理職，待過的組織、部門不計其數，她像「水」一樣學習，每到一個新環境，就把自己倒到各種不同的容器中，保持多元與從容不只是她的生存能力，更是她身處以男性為主體的產業中，披荊斬棘、成就她登頂的競爭力。

今年被視爲「AI PC」元年，英特爾瞄準商機大餅，準備重返榮耀。面對前方的挑戰，汪佳慧散發出一股無所畏懼的氣勢，她是擁抱一切、接納一切的冒險家，嶄新的旅程才正要開始。

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