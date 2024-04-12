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IU金髮紅唇形象照曝光！美妝大廠全球品牌宣傳大使　成韓國第一人

▲雅詩蘭黛昨（11）日宣布IU將擔任品牌全球宣傳大使，也是該品牌首位韓國籍藝人，IU的金髮紅唇超美宣傳照曝光，粉絲們紛紛大讚：「好美！」（圖／翻攝自雅詩蘭黛臉書）
▲雅詩蘭黛昨（11）日宣布IU將擔任品牌全球宣傳大使，也是該品牌首位韓國籍藝人，IU的金髮紅唇超美宣傳照曝光，粉絲們紛紛大讚：「好美！」（圖／翻攝自雅詩蘭黛臉書）

記者張一笙／綜合報導

美國美妝品牌雅詩蘭黛（ESTEE LAUDER）昨（11）日宣布，將聘請南韓知名天后IU（李知恩）擔任新任全球品牌大使，全新公開的代言照片以IU俐落金髮及紅唇造型，大膽突破雅詩蘭黛過往品牌風格，IU也成了潤娥接任「亞太區品牌大使」後手第1位擔任全球品牌宣傳大使的韓國藝人。

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▲IU以金髮及紅唇形象作為形象照，突破自己過去的形象。（圖／翻攝自雅詩蘭黛臉書）
▲IU以金髮及紅唇形象作為形象照，突破自己過去的形象。（圖／翻攝自雅詩蘭黛臉書）
前天晚上，雅詩蘭黛在IG上曬出預告，並且放上一段全球代言人的背影及側臉，讓粉絲們十分期待。雖然雅詩蘭黛以黑白畫面呈現預告影片，然而眼尖的粉絲早已透過蛛絲馬跡及側臉推測出影片中的主角，正是上周來台舉辦演唱會的IU。

▲雅詩蘭黛在公布代言人後，一口氣貼出4支IU的訪問影片，讓粉絲大呼：「好幸福！」（圖／翻攝自雅詩蘭黛IG）
▲雅詩蘭黛在公布代言人後，一口氣貼出4支IU的訪問影片，讓粉絲大呼：「好幸福！」（圖／翻攝自雅詩蘭黛IG）
在昨日宣布IU成為全球品牌代言人後，雅詩蘭黛的全球IG一口氣釋出3張絕美形象照及4支廣告影片，讓粉絲們紛紛驚呼：「一天5則太幸福了吧！」雅詩蘭黛作為美妝界知名長青品牌，讓有些粉絲質疑以IU的童顏形象是否能駕馭雅詩蘭黛。不過也有粉絲出面緩頰表示：「廣告拍得超美啊！」、「雅詩蘭黛似乎也想拓展更年輕的客群。」、「IU也已經30歲了！雖然是童顏但還是很適合呀！」

▲IU在影片中表示接獲雅詩蘭黛邀約時，真的非常開心。（圖／翻攝自雅詩蘭黛IG）
▲IU在影片中表示接獲雅詩蘭黛邀約時，真的非常開心。（圖／翻攝自雅詩蘭黛IG）

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