獨／信義新百貨「吉祥道」只簽約1年！傳年底就收場 業者2點回應
信義區新地標「吉祥道」文青小百貨將在4/13正式開幕，絕美的外觀以及特色品牌進駐引發民眾關注，由於空間是達永建設將樣品屋、接待中心空間讓渡給社群鄰里打造出的限定新商場，有傳出僅限定一年，就會在年底悄悄退場，進駐品牌也悄透露暫時只簽約一年。對此，業者也回應《NOWnews》記者，目前沒有確定結束的時間點，每家品牌都是快閃進駐，各別簽約的期間都不一樣。
記者鍾怡婷/綜合報導
「吉祥道」文青小百貨是以和平青鳥、消失製造所及佇所 The Staytion等限定空間廣受大眾所認識的達永建設，透過各種空間進行社會實驗，將樣品屋、接待中心空間讓渡給社群鄰里，持續扶植台灣在地文化品牌而建立。
「吉祥道」在整體概念上以食、衣、住、趣：台式排檔、生活選物、共享廚房及獨立書屋，作為四大空間設計亮點。邀請萬秀洗衣店、好島集選品、大吉團餐廳、花花小姐花藝甜品、紅氣球書屋及龍鳳堂餅舖等充滿人文氣息與社企思維品牌進駐！
不過據傳該百貨為期間限定商場，於4月13日正式開幕後，將在年底悄悄退場。對此，「吉祥道」業者回應《NOWnews》記者，目前沒有確定結束的時間點， 每家品牌都是快閃進駐，各別簽約的期間都不一樣。