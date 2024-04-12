冷氣開工前別只洗濾網！遺忘「2動作」電費翻漲3倍：師傅認證過

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這已經不是濾網的問題了啦！內部一定有發霉，該找人來洗冷氣了」、「請人來洗冷氣會比較好，我們濾網也是都有洗，後來找人來洗才發現裡面有多可怕....」、「絕對是錯覺，真正噁心的地方是最裡面的風鼓，都是黴菌」、「會飄出味道表示已經發霉喔！還是趁夏天來之前找人來洗冷氣喔」、「洗冷氣機比較正確，過濾網清洗是固定保養動作而已」。
冷氣倒數1個月開工！別忘2步驟先檢查「洗冷氣需求」
以去年冷氣大概要吹到10月底來看，多數人家中的冷氣已經有將近半年的時間沒有開機，在運轉了大半年又直接沒在保養放置半年，很多人的冷氣內部可能都已經有發霉的跡象，除了台電提醒要擦拭出風口、外殼以及清洗濾網之外，最重要的還是「內部到底有沒有黴菌產生」，因為這將影響到空間內的空氣品質以及身體健康問題。
而要怎麼樣檢查冷氣機內部是否有發霉的跡象呢？首先打開冷氣先聞看看是否有飄出異味，而如果沒有的話，接著把利用手電筒從出風口的位置照射進去，如果看到黑色的斑點就表示有黴菌產生，這時候就是需要找專人來清洗冷氣，「清洗濾網只是保養冷氣的動作」，真正關鍵還是冷氣機的內部乾淨與否。《NOWnews》記者也實際拿手機開手電筒照射，由於已經住進租屋處將近3年，確實有出現發霉的情況，可要趕緊找專人來清洗一下。
不洗冷氣「電費暴漲3倍可能等著你」！冷氣師傅保養神招必學
雖然每個人對於空品或者是灰塵的忍受度不同，加上使用的頻率以及家中環境也會影響「多久洗冷氣」的時間，不過《NOWnews》就曾訪問專門清洗冷氣的張師傅，他表示「如果開冷氣時間長跟頻率較高，大概每一年就要清洗一次」如果都不清洗冷氣的話，灰塵過多會使冷氣效能變差，室外的壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，長期累積電費可能會比正常情況「高上2至3倍」。
張師傅表示，冷氣機內部環境潮濕，霉菌和真菌本就會迅速滋生，冷凝器和濾網等部位若未適當清潔和維護，就會成為它們繁殖的溫床，解決方式上，除了定期清潔和保養冷氣機外，也可以在「關機前15分鐘」開啟「送風功能」，幫助排除濕氣和可能存在的微生物，減少霉味產生。