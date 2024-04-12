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冷氣開工前別只洗濾網！遺忘「2動作」電費翻漲3倍：師傅認證過

▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

時序來到四月中旬，天氣也逐漸越來越熱，目前是開電風扇還能撐下去的氣溫，不過按照去年慣例，冷氣大約在五月初可能就要派上用場，許多人已經許久沒有打開自家的冷氣，已經卡了厚厚一層灰塵。然而，就有網友分享「打開冷氣之後發現有怪味，清洗濾網之後，發現空氣品質真的有稍微改善」，讓大批內行人出面表示：「濾網只是第一步，真正關鍵是先檢查內部有沒有發霉，如果有就要請專家來清洗冷氣」，而專門清洗冷氣的師傅也認證「如果冷氣太髒沒清洗，夏季電費恐怕會飆漲最高3倍」。

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一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「我們公司冷氣算蠻老舊的，常常開啟之後就飄出奇怪的味道，不知道是不是錯覺就會覺得全身癢，然後一直打噴嚏，後來我們把濾網洗乾淨之後，再貼上空氣濾網，好像雙管齊下之後，空氣品質就改善了！」

▲電價調漲，如何省電費，尤其冷氣成為家庭中耗電量最大的大型家電設備，專家表示，若長期不做清潔維護，影響效能及用電量會比正常情況增加2至3倍，相當於每個月產生4970元額外支出。（圖／NOWnews資料照）
▲網友分享公司冷氣打開之後會有奇怪的味道且引起同事不斷打噴嚏情況，這也是許多家用冷氣太久沒用會出現的情形。（圖／NOWnews資料照）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這已經不是濾網的問題了啦！內部一定有發霉，該找人來洗冷氣了」、「請人來洗冷氣會比較好，我們濾網也是都有洗，後來找人來洗才發現裡面有多可怕....」、「絕對是錯覺，真正噁心的地方是最裡面的風鼓，都是黴菌」、「會飄出味道表示已經發霉喔！還是趁夏天來之前找人來洗冷氣喔」、「洗冷氣機比較正確，過濾網清洗是固定保養動作而已」。

冷氣倒數1個月開工！別忘2步驟先檢查「洗冷氣需求」

以去年冷氣大概要吹到10月底來看，多數人家中的冷氣已經有將近半年的時間沒有開機，在運轉了大半年又直接沒在保養放置半年，很多人的冷氣內部可能都已經有發霉的跡象，除了台電提醒要擦拭出風口、外殼以及清洗濾網之外，最重要的還是「內部到底有沒有黴菌產生」，因為這將影響到空間內的空氣品質以及身體健康問題。

而要怎麼樣檢查冷氣機內部是否有發霉的跡象呢？首先打開冷氣先聞看看是否有飄出異味，而如果沒有的話，接著把利用手電筒從出風口的位置照射進去，如果看到黑色的斑點就表示有黴菌產生，這時候就是需要找專人來清洗冷氣，「清洗濾網只是保養冷氣的動作」，真正關鍵還是冷氣機的內部乾淨與否。《NOWnews》記者也實際拿手機開手電筒照射，由於已經住進租屋處將近3年，確實有出現發霉的情況，可要趕緊找專人來清洗一下。

▲記者實際用手電筒從冷氣出風口照入查看，發現卡了滿滿的灰塵還有異味，實在太可怕！得趕快找專人來清洗冷氣，以免夏季電費暴漲。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實際用手電筒從冷氣出風口照入查看，發現卡了滿滿的灰塵還有異味，實在太可怕！得趕快找專人來清洗冷氣，以免夏季電費暴漲。（圖/記者張嘉哲攝）
不洗冷氣「電費暴漲3倍可能等著你」！冷氣師傅保養神招必學

雖然每個人對於空品或者是灰塵的忍受度不同，加上使用的頻率以及家中環境也會影響「多久洗冷氣」的時間，不過《NOWnews》就曾訪問專門清洗冷氣的張師傅，他表示「如果開冷氣時間長跟頻率較高，大概每一年就要清洗一次」如果都不清洗冷氣的話，灰塵過多會使冷氣效能變差，室外的壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，長期累積電費可能會比正常情況「高上2至3倍」

張師傅表示，冷氣機內部環境潮濕，霉菌和真菌本就會迅速滋生，冷凝器和濾網等部位若未適當清潔和維護，就會成為它們繁殖的溫床，解決方式上，除了定期清潔和保養冷氣機外，也可以在「關機前15分鐘」開啟「送風功能」，幫助排除濕氣和可能存在的微生物，減少霉味產生。

▲冷氣保養不要只會洗濾網，內部清潔問題也要重視，內部過多的灰塵也會造成冷房效果不佳，進而導致電費暴漲。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲冷氣保養不要只會洗濾網，內部清潔問題也要重視，內部過多的灰塵也會造成冷房效果不佳，進而導致電費暴漲。（圖/好市多商品經驗老實說）

冷氣倒數1個月開工！「保養神招」眾全不知　師傅認了：省超多錢

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