《不夠善良的我們》金鐘視后對決！林依晨、蔡淑臻上演姑嫂大戰
夯劇《不夠善良的我們》首播即創下佳績、好評不斷，開播不僅奪下4平台戲劇類收視冠軍，更登上Google搜尋排行榜娛樂冠軍，聲量熱度狂飆。在即將播出的第3集劇情中，以男主角賀軍翔的視角展開故事線，不僅有飾演母親陸弈靜與飾演妻子林依晨的婆媳問題，更讓觀眾期待的，還有飾演林依晨嫂嫂的蔡淑臻，在預告中僅1個淡淡的眼神就令人打冷顫，讓觀眾瘋狂敲碗林依晨與蔡淑臻兩位視后的對手戲。
記者施以慧／綜合報導
劇中，林依晨的嫂嫂是個吃定丈夫的女強人，但卻不是一般大眾認知的那種千篇一律穿著套裝的嚴厲形象，導演兼編劇徐譽庭表態：「她們講話軟軟的、圈子兜很大，總是讓你完全沒意識的就跳進她們設下的陷阱。」為了這個形象，徐譽庭想了又想，意外在《村裡來了個暴走女外科》裡看到了蔡淑臻而驚呼「大嫂！」後續兩人深入交流，終於促成第1次的合作。據聞蔡淑臻雖然戲份不多，卻場場都非常「犀利」，屢屢在劇中讓心機重的小姑林依晨，招架不住。不只如此，敬業的蔡淑臻不分戲份多少，仍參與了讀本、角色關係等表演課，讓徐譽庭深深感動：「我別無本事，只能以劇本相還。」
另外也相當有看點的，還有飾演許瑋甯哥哥的柯宇綸，據聞是徐譽庭當時願意接下導演工作的關鍵角色：「我好擔心這個角色會被表象的詮釋成一個『壞哥哥』。」徐譽庭因此而決定接下導演工作後，立刻約見了在撰寫劇本時就以他為「形」的柯宇綸。甚至在跟導演討論過角色職業後，柯宇綸竟偷偷的應徵了餐飲外送員的工作來完備角色作業，果然經由他的詮釋，這個總是替妹妹製造麻煩的哥哥，讓第一次合作的妹妹許瑋甯，在每次對完戲後總忍不住含淚讚嘆：「好喜歡我哥喔！」。
而被觀眾大讚「太可愛」的柯震東，在第4集預告中將向許瑋甯真摯告白：「你流落街頭的時候，我會去幫你送便當。」充分表現了理科男孩雖然務實但「有夠不浪漫」的特質，讓觀眾感到又好笑又感動。不過預告中最讓人激動的情節是12年前男主角賀軍翔曾一度向許瑋甯求婚，但已成為未婚夫妻的兩人又為何會走到分手？還是讓觀眾吶喊：急著看下1集！
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