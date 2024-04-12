花蓮餘震累積857起！頻率趨緩 氣象署：2月內仍有大規模餘震機會
4月3日花蓮7.2大地震，後續餘震一波接著一波，截至今（12）日12時02分累積達857起，主震加上餘震共有858起，對比主震搖晃後至4月4日上午7時，有感餘震超過300起的數據，目前有逐漸緩和的趨勢，不過中央氣象署表示，0403花蓮地震的兩個月內，仍不排除會出現規模較大的有感餘震，也請大家平時做好防震準備，以防萬一。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至12日12時02分，主震加餘震已經累積共858起、其中176起「顯著有感」地震、682起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有2起，統計所有規模5以上的餘震已達27起。
昨（11）日數據，截至11日下午3時05分，已經累積總共841起餘震、其中173起「顯著有感」地震、668起「小區域有感地震」，近一日的時間增加17起小規模餘震。對比，4月3日主震後至4月4日上午7時，有感餘震超過300起的數據，目前有逐漸緩和的趨勢。
不過中央氣象署表示，從 921 大地震的資料庫分析，在這次0403花蓮地震之後一年內可能還會有餘震。雖說不排除 2 個月內仍會出現規模較大的有感餘震，但目前有逐漸緩和的趨勢，也請大家平時做好防震準備，以防萬一。