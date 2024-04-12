你年終拿多少？主計總處：平均1.69個月 金融保險3.64個月奪冠
主計總處今（12）日公布今（2024）年年終獎金發放情況，平均為1.69個月、約77348元，高於去（2023）年的1.68個月。其中，又以金融保險業最高，拿到3.64個月奪下冠軍，優於去年的3.41個月。製造業平均為2.11個月、低於去年的2.14個月。
記者魏妤庭／台北報導
主計總處每年會統整前一年12月、當年1月及2月的年終獎金、績效獎金等非經常性薪資（不含加班費），以估算廠商發放年終獎金情況。以各行業觀察，年終獎金最高由金融及保險業奪冠，平均可拿到3.64個月，較去年3.41個月更好。製造業則是平均年終為2.11個月，低於去年的2.14個月。
此外，主計總處也公布1到2月全體受僱員工經常性薪資平均為46017元、年增2.39%。總薪資81982元、年增3.74%，創下近6年來同期新高。剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.03%，實質總薪資年增1.29%。
2月底全體受僱員工人數為842萬人、年減2萬人或0.25%。其中，製造業減少9000人，批發及零售業減少4000人，支援服務業減少3000人。若與去年同月底相比，則增加1.9萬人或0.22%。