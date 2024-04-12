台南小將熱血出征113年全中運　黃偉哲鼓勵再創台南榮耀

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黃偉哲也感謝台南代表隊選手、教練、老師的努力，黃偉哲指出，了小將在訓練中追求不斷精進，台南市也是持續在硬體設備、師資以及獎勵方案等支持運動選手的資源持續精進投入，尤其台南市去年主辦全國運動會，明年也將再接辦全中運、全大運，也促使台南市不斷將體育競賽相關的周邊資源改善工作接續完成，提供給台南的選手以及來台南參賽的選手更好的環境。
體育局局長陳良乾表示，為了提升基層選手競技實力，市府108年啟動運動傷害防護計畫，巡迴台南市國高中學校宣導運動傷害防護及入校協助，112年起更投入體能訓練課程，讓基層選手享有更完善的後援及照護，系列後援選手措施深獲基層選手及教練的好評。
陳良乾也宣布，台南市府今年度更增加銀牌及銅牌選手每月2,000元至1,000元的培訓津貼，針對資格賽入圍會內賽資格的選手，全額補助資格賽的旅運費用，種種津貼挹注讓選手及教練無後顧之憂專心於訓練之上。
台南市在112年5月獲教育部核定承辦114年全國中等學校運動會，相關賽會籌備工作緊鑼密鼓展開中，繼112全國運動會後台南市延續運動賽會的熱力，希望讓全台22縣市近18,000名小將及隊職員們都能夠感受到最熱情的台南風情！