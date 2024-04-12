安芝儇超狂收藏全曝光！瑪莎拉蒂當代步車 庫柏力克熊塞滿整間房
台鋼韓籍女神安芝儇時常在IG上曬自己的收藏，收藏種類不乏整面牆的庫柏力克熊、潮牌球鞋以及潮牌棒球帽。昨（11）日安芝儇在IG上曬出自己開車出門的動態，有粉絲發現安芝儇外出的代步工具，竟然是知名跑車品牌「海神」瑪莎拉蒂，讓不少粉絲感到超羨慕。
記者張一笙／綜合報導
事實上，安芝儇在IG上就有2個分別紀錄她的潮牌球鞋以及庫柏力克熊的專區，裡頭的鞋子種類及庫柏力克熊收藏琳瑯滿目，並且佔據她一整個房間，數量十分驚人。不過近期安芝儇似乎迷上搜集帽子，因此才會在昨日晚上與同公司的朴旻曙及金泰琳（音譯）2人，一同將球帽展示架搬回家組裝。
不過最引人矚目的，莫過於安芝儇昨日在IG上曬出的代步工具，只見安芝儇坐在車上自拍，並寫下：「我們去看花吧！」暗紅色的內裝看起來十分高雅奢華，只見汽車座椅頭枕上，赫然有著「三叉戟」的標誌，沒想到安芝儇的代步工具竟然是知名跑車品牌「海神」瑪莎拉蒂，讓不少粉絲表示，相較於安芝儇的跑車，她的其他收藏根本是小巫見大巫。
安芝儇是台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars首位成員，同時也是球團指定的「應援總監」，過去在韓國時期先後加入培證英雄及樂天巨人，在韓國累積超高人氣，曾在2017年受邀來台參加Lamigo桃猿（現：樂天桃猿）的《辣年糕趴》因而在台灣擁有一批粉絲。2023年安芝儇短暫休息1年後，在台鋼雄鷹的邀請下重返台灣，並加盟台鋼雄鷹啦啦隊。
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