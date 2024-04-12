怪手搭船清理愛河底泥　提升河道排洪效能

高市府水利局爲提升愛河排洪效能，今年４月初特別進行愛河七賢橋至高雄橋間河道底泥清疏，總長約1.2公里，預計清疏底泥約2.8萬噸，清疏工期約100天，疏濬後除了排水順暢外，並減緩愛河底泥產生異味，提供市民一個舒適、安全的河岸環境。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局也提醒民眾，愛河清疏工期約100天，施工期間土方挖運須在愛河七賢橋下游左岸綠帶，俟底泥脫水沉澱後，才自河東路及旺盛街交會口運出工區，河東路前後將設置指示牌誌，請行駛該路段的用路人依照指示標誌及義交人員指揮，小心駕駛。
同時，請多多利用鄰近替代道路或避開該路段，另施工期間需封閉部分河岸綠道及人行步道，對於附近居民將造成短期的生活上不便之處，尚請見諒。
水利局表示，愛河下游屬感潮河段，受潮汐影響渠底均在水位以下，沿線及支流挾帶之泥沙及污染，長期累積導致河道底部有淤積之情況，經水利局水中測量後，需疏濬約2.8萬噸淤土，以維持河道排洪功能及改善異味等問題。
水利局指出，該段愛河渠寬達90公尺，無法於岸邊使用一般怪手施作，須以桶筏搭載怪手於河面上進行疏濬作業，作業期間因需配合浮筒水中載運土方沉澱後運棄，較耗費工時，且逢春節及清明節連假期間，為避免影響民眾活動品質，愛河清疏工程於清明連假後進場施作。