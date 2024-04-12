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啟動觀光發展引擎！布袋商港客運專區擴大規模迎接觀光遊憩熱潮

▲布袋商港客運專區將擴大規模，以迎接觀光遊憩熱潮。(圖／高雄港務分公司提供)
▲布袋商港客運專區將擴大規模，以迎接觀光遊憩熱潮。(圖／高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公司轄管布袋商港客運專區，今(113)年將擴大規模，啟動觀光發展引擎，以迎接觀光遊憩熱潮。

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▲高雄港務分公司主任秘書林麗美(右)說明布袋商港客運專區將擴大規模的情形，以迎接觀光遊憩熱潮。(圖／高雄港務分公司提供)
▲高雄港務分公司主任秘書林麗美(右)說明布袋商港客運專區將擴大規模的情形，以迎接觀光遊憩熱潮。(圖／高雄港務分公司提供)
高雄港務分公司主任秘書林麗美表示，布袋商港為我國台灣本島距離澎湖最近的港口，依行政院核定布袋商港未來發展定位為離島客貨運輸及觀光遊憩港口，國內疫情解封後，國人紛紛外出旅遊，去(112)年進出港旅客人次創下歷史新高，達61.9萬人次。

林麗美說，高雄港務分公司為掌握旅運發展商機及提供完善旅運服務設施，將積極推動布袋國內商港客運專區發展，期望布袋港與澎湖港，港港相連，以客輪為橋樑，串接起澎湖與台灣本島間的觀光發展。

高雄港務分公司布袋管理處處長鄭俊華指出，澎湖近年來成為離島旅遊熱門景點，客、貨運量逐年提升，布袋商港肩負離島客、貨運輸重責大任，為提升運輸服務水準及提供舒適乘船環境，航商持續進行船舶之汰舊換新，以啟動觀光發展引擎，迎接觀光遊憩熱潮。

▲布袋商港北碼頭區後線場地完成水泥圓庫倉儲設施。(圖／高雄港務分公司提供)
▲布袋商港北碼頭區後線場地完成水泥圓庫倉儲設施。(圖／高雄港務分公司提供)
鄭俊華說，高雄港務分公司更積極配合增建港埠硬體設施，北三貨運碼頭及後線場地，於112年中完工啟用，同時鼓勵貨運航商投資興建倉儲物流設施，除海盛航運公司113年上半年將正式啟用之倉庫外，下半年百麗航運、玉豐倉儲及長奕航運公司等，將於北碼頭後線完成全新倉庫之興建，總投資金額逾新台幣1億元。

鄭俊華並說，這3家航商業者積極投入布袋港建設營運設施，現階段均已完成倉庫建築執照申請，正持續辦理設計施工作業，預定113年下半年完工啟用，屆時，布袋商港區客貨運碼頭區位配置將重新調整，原東二貨運碼頭將調整為客運碼頭，並結合現有水泥圓庫之活化招商作業，及連結111年完工啟用之布袋港旅客服務中心，將布袋商港之客運專區範圍由原有之0.5公頃大幅增加至2.5公頃，讓布袋商港客運專區最後一塊拼圖順利完成。

鄭俊華並指出，該專區藉由水岸第一排之優越環境，期望能成功完成招商引資，引進餐飲購物、旅宿、遊憩等觀光休閒元素進駐，以帶動水岸觀光及活絡布袋周邊經濟活動，盼前往澎湖觀光旅遊或是返鄉探親的民眾，都能放緩腳步，抱著輕鬆愉快的心情，搭上豪華快速客輪前往澎湖旅遊，回程漫步於布袋商港客運專區，欣賞布袋港絕美的夕陽美景，帶著滿滿的快樂回憶返家。
 

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