啟動觀光發展引擎！布袋商港客運專區擴大規模迎接觀光遊憩熱潮

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林麗美說，高雄港務分公司為掌握旅運發展商機及提供完善旅運服務設施，將積極推動布袋國內商港客運專區發展，期望布袋港與澎湖港，港港相連，以客輪為橋樑，串接起澎湖與台灣本島間的觀光發展。
高雄港務分公司布袋管理處處長鄭俊華指出，澎湖近年來成為離島旅遊熱門景點，客、貨運量逐年提升，布袋商港肩負離島客、貨運輸重責大任，為提升運輸服務水準及提供舒適乘船環境，航商持續進行船舶之汰舊換新，以啟動觀光發展引擎，迎接觀光遊憩熱潮。
鄭俊華說，高雄港務分公司更積極配合增建港埠硬體設施，北三貨運碼頭及後線場地，於112年中完工啟用，同時鼓勵貨運航商投資興建倉儲物流設施，除海盛航運公司113年上半年將正式啟用之倉庫外，下半年百麗航運、玉豐倉儲及長奕航運公司等，將於北碼頭後線完成全新倉庫之興建，總投資金額逾新台幣1億元。
鄭俊華並說，這3家航商業者積極投入布袋港建設營運設施，現階段均已完成倉庫建築執照申請，正持續辦理設計施工作業，預定113年下半年完工啟用，屆時，布袋商港區客貨運碼頭區位配置將重新調整，原東二貨運碼頭將調整為客運碼頭，並結合現有水泥圓庫之活化招商作業，及連結111年完工啟用之布袋港旅客服務中心，將布袋商港之客運專區範圍由原有之0.5公頃大幅增加至2.5公頃，讓布袋商港客運專區最後一塊拼圖順利完成。
鄭俊華並指出，該專區藉由水岸第一排之優越環境，期望能成功完成招商引資，引進餐飲購物、旅宿、遊憩等觀光休閒元素進駐，以帶動水岸觀光及活絡布袋周邊經濟活動，盼前往澎湖觀光旅遊或是返鄉探親的民眾，都能放緩腳步，抱著輕鬆愉快的心情，搭上豪華快速客輪前往澎湖旅遊，回程漫步於布袋商港客運專區，欣賞布袋港絕美的夕陽美景，帶著滿滿的快樂回憶返家。