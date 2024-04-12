網紅Joeman、蕾菈驗毒陰性不起訴！向社會道歉 持有毒品偵辦中
網紅Joeman九妹（本名翁雋明）、網紅蕾菈（本名何蕾伊菈）及湯宇夫婦，去年11月被查獲涉嫌持有大麻毒品，引發軒然大波。不過，新北地檢署採集3人毛髮與尿液樣本送驗，確認都呈現陰性反應，今（12）日將3人涉嫌吸毒情節都不起訴，至於持有毒品部分將繼續偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
去年，Joeman、蕾菈及其丈夫湯宇3人，因涉嫌吸食大麻，被警方透過網路資料追蹤，11月6日兵分9路同步搜索，前往Joeman的新莊區住處、蕾菈夫婦的中和區住處等地，上門將三人帶回，檢警在Joeman家中查扣3包淨重約7.25公克的大麻，蕾菈夫婦家中查扣1包淨重約0.11克的大麻。
面對持有毒品，Joeman供稱「是在網路上買的」，而蕾菈夫妻則推稱在泰國購買，不清楚怎麼會帶回台灣。後續，Joeman與蕾菈事後各自po道歉影片承認吸食大麻，並向社會大眾道歉。
檢警採集三人毛髮、尿液送驗，不過發現檢測大麻代謝物反應均為陰性，今天偵查終結，依《毒品危害防制條例》予以三人不起訴處分，另外三人涉嫌持有部分，則另行偵辦中。
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