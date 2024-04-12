韓國大選的關鍵議題為何？專家認「台灣比蔥重要」　執政黨卻慘敗

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盧政泰表示，「大蔥問題」不容忽視，但這次國會選舉的核心爭論點是「台灣」。盧政泰解釋，如今世界籠罩在戰爭的烏雲之下，台灣海峽也是如此，並引述外媒對馬祖海底電纜遭破壞的報導，指出兩岸間的「水下戰爭」已經悄悄開始。美國共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）也曾說過，在經濟或網路攻擊的意義上，可以認為中國入侵台灣的行動已經展開。
盧政泰強調，在台海如今的局勢下，在野黨共同民主黨的黨代表李在明，竟說韓國不應介入兩岸問題，「對台灣和中國說謝謝就行了，中國大陸和台灣的國內問題如何，和我們有什麼關係？」
盧政泰批評李在明的說法缺乏政治敏感度，也與國際社會的共識相背。台灣海峽是每天流通全球50％商業交易量的管道，重要性堪稱是韓國的生命線，且如果兩岸發生武力衝突，韓國作為美國的盟友，也很難說這場戰爭只是「別人家的事」。
盧政泰最後結論，國際局勢和地緣政治的變化，比國內農產品的價格更重要，將會決定之後數十年甚至幾百年的國運，何者是這次選戰的「真正問題」，答案不言而喻。
然而，從國會大選執政黨慘敗的事實來看，韓國選民的看法顯然與盧政泰不太一樣。尹錫悅是否被蔥價議題擊倒？《BBC》報導也有分析指出，尹錫悅先前曾發生一系列的外交失言風波，加上韓國民眾對捲入眾多爭議的第一夫人金健熙仇恨度很高，都是執政黨敗選原因。
而在外交方面，尹錫悅大力推動與美國和日本等民主國家的交流往來，對中國立場強硬，然而，這也造成北韓與韓國之間關係緊張，且韓國民眾對日本的歷史情結，種種因素皆讓尹錫悅的外交路線未如預期替他加分。並且，尹錫悅雖在外交場合高舉民主，但是在國內政治上，尹錫悅給人的印象卻是固執、不易妥協，甚至近乎獨裁，這也降低了尹錫悅所主張外交路線的正當性。