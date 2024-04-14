今日來講股／另類的台積電受惠族群　分析師：營建股位階低有需求

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而本周四（18日）台積電法說會將登場，牽動台股風向之際，好消息不斷！日前台積電公布3月營收達新台幣1952.11億元，月增7.5%、年增34.3%。累計2024年1至3月營收約為新台幣5926.44億元，年增16.5%，首季營收不僅創歷年同期新高，也超越財測高標。
台積電之前法說會上預估今年第1季美元營收約180到188億美元，較去年第4季美元營收196.2億美元，季減4.2到8.3%，平均值季減約6.3%，換算新台幣約為5598到5846.8億元，而如今第1季新台幣營收出爐，為5926.44億元，年增16.5%，超越財測高標讓人驚豔。
為此，啟發投顧分析師丁彥鈞表示，由於產業前景不錯，資金因此提前一周卡位，且台積電今年估EPS 40元，本益比算20倍的話，股價800元是目前合理價位。至於會衝到「千金股」嗎？他認為市場估明年台積電全年EPS 43元，本益比20倍的話，股價將來到860元，以台積電長期發展來看，千金是有可能的，但明年可能還見不到。
不過，丁彥鈞也提醒台積電以及AI、半導體設備目前都有漲多的疑慮，提醒投資人留意，雖然產業前景趨勢不變，但建議不要過度追高。投資人如果害怕追高的話，不妨可關注盤面上較冷門，但有越來越多投顧老師注意的營建股，營建股也算是另類的台積電受惠族群！
丁彥鈞指出，近幾年因為美中科技戰以及中國市場衰退影響，許多台商與資金都回流到台灣，台積電也持續深耕台灣、持續擴廠與建廠，資金效應帶動台股衝高、也讓房價居高不下，主要原因除了用地、水電、用人等營造成本增加，轉嫁到房價上外，台積電帶動其他企業在台擴廠也排擠到部分建商獵地與原本就缺工的營建市場。
丁彥鈞透露，台積電與其他企業找地蓋房，使原本就稀缺的土地成本攀高，另外台積電為了如期擴廠，用高薪聘請工人也帶動工人工資上揚。還有因為台商回流，員工住宿、廠辦與商辦的需求也增加，建商反映成本，房價跟著上漲，強調這是有道理的房價上揚並不是炒作。
丁彥鈞進一步指出，營建股雖然較AI、半導體族群相對冷門，但它3個半月來表現不錯已經漲過一波，有越來越多投顧老師也開始注意到，且目前營建股位階較低、本益比也低，未來股價還有想像空間，且營建股配息不俗，大地震過後預期還有換屋或都更重建需求，建議投資人若看電子股居高思危，不妨可多留意營建股的表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。