2路段開放「大型重機通行」有望！公路局：核定後擬先行試辦6個月
交通部公路局近日針對是否開放大型重型機車，行駛台74線「草湖至霧峰路段」、台76線「八卦山隧道路段」召開研討座談會議，公路局中區養護工程分局表示，考量重機路權團體積極爭取，公路局提報評估報告至交通部，評估該路段尚無不開放之限制因素，並經公路局今年4月1日召開通行評估辦理情形座談會議，一致同意後續如開放大型重型機車通行，皆可配合辦理相關事宜。
記者林莞茜／綜合報導
根據現行規定，台74線「草湖至霧峰路段」、台76線「八卦山隧道路段」，因銜接高速公路交流道，目前未開放250cc以上大型重機通行。但多個重機路權團體以及立委提案爭取，公路局也展開重啟評估，在本（4）月1日召開的通行評估辦理情形座談會議上，一致同意後續如開放大型重型機車通行，皆可配合辦理相關事宜，後續將依程序陳報交通部、行政院，若核定後原則試辦6個月，經檢討無疑慮再正式開放。
公路局中區養護工程分局提到，考量台76線八卦山隧道東行線出隧道後即銜接國3中興系統交流道，大型重機需靠右側行駛以避免誤闖國道，為避免大型重機短距離內變換車道，增加事故風險，故規劃隧道東行線大型重機限行外側車道。後續如開始試辦，呼籲大型重機騎士遵循現場標誌、標線等交通管制設施，以及「高速公路及快速公路交通管制規則」相關規定行駛。