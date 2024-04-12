藏壽司食物中毒疑雲！新北12家稽查結果曝 淡水、新莊2店仍停業
來自日本的知名連鎖迴轉壽司「藏壽司」近期發生多起疑似食物中毒通報，新北衛生局今（12）公布轄內12家藏壽司稽查結果，其中2家淡水站前店、新莊宏匯店持續遭停業，另外10家中有7家分店現場見有設備與機具不潔、冷凍庫未定期除霜等衛生缺失，已命業者限期改正。
記者徐銘穗/綜合報導
新北市近期連續接獲3家藏壽司出現疑似食品中毒案件，其中淡水站前店、新莊宏匯店連續通報2起遭停業，另新店威秀裕隆店也有通報1起，累計有十多人出現腹瀉嘔吐等症狀。新北衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦表示，今日暫時沒有新增通報個案，不過先前個案已經有其中幾案接受採，送衛福部疾管署檢驗，可能要花約2周時間。
新北衛生局說明，淡水站前店及新莊宏匯店，經衛生局命其暫停作業，雖淡水站前店現場複查合格，惟改善報告書均尚未審核通過，目前2家分店皆仍停業中。另擴大其餘10家分店依據食品良好衛生規範準則進行查核，查核結果3家分店稽查合格，7家分店現場見有設備與機具不潔及冷凍庫未定期除霜等衛生缺失，分別是新店威秀裕隆店、中和橋和店、板橋中山遠百店、三峽學成店、三重集賢店、三重捷運路店及新莊思源路店。
衛生局已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新台幣6萬元以上2億元以下之罰鍰。