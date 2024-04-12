要開船了？SCFI運價指數止跌回升 國際貨櫃航運巨頭股價紛紛見紅

最新1期上海貨櫃運價指數（SCFI），繼上周止跌後，本周再度小漲11.61點，來到1757.04點。貨櫃運價指數翻紅，也讓歐洲各大貨櫃航運巨頭今(12)日開盤股價紛紛勁揚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 全球航運股自去年底紅海危機爆發後，股價一度走揚，但一月中旬起接連滑落，SCFI運價指數也從一度逼近2250點大關，跌落至三月底的1730.98點。然而，SCFI指數自四月起終於止跌翻紅，繼上周上漲14.45點，漲幅0.83%後，本周再度小漲11.61點，漲幅0.67%。今日歐洲各大貨櫃航運股開盤紛紛走紅，航運巨頭馬士基（Maersk）盤中漲幅達2.47%，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）盤中漲幅一度逾2.71%；以星航運（ZIM)漲幅同樣達2.59%。另一方面，紅海危機持續未緩解，葉門叛軍胡塞武裝組織持續攻擊行經紅海商船，美國中央司令部今日表示，昨天在紅海上空摧毀了胡塞武裝所發射的一枚反艦彈道飛彈。 中國航班有不平等優勢！美航空業求拜登政府勿批准增加日圓「貶破153」觸34年新低！外籍遊客驚：吃飯比菲律賓還便宜開戰倒數？WSJ曝：伊朗將在48小時內攻擊以色列詐騙新高度！中企招85名員工竟全是「職業騙薪仔」 虧損破億