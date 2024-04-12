大巨蛋「職籃進場」花費1千萬、約300人場佈　場地搭建6步驟曝光

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職籃賽事首次在大巨蛋開打，中信和台新兩球團事前花了1個半月來規劃，最終花了2天的時間來將相關設備架設，包括人工草皮護板鋪設，以及球場木板進場，動用了300多名工作人員，花費約1千多萬。
「攻戰大巨蛋」兩天搭建過程：
- 🏀開始施工
- 🏀人工草皮護板鋪設
- 🏀球場木板進場鋪設
- 🏀攻戰席座位區架設
- 🏀擋網拆除
- 🏀籃架進場
劉志威受訪時也表示，由於過去沒有相關經驗，因此這次籌備期很長，特別注重安全，規劃都有經過技師認證，自己感謝T1聯盟其他球團配合調整賽程，讓這件事能順利完成。
「我們就是想為職籃創造價值，希望來這個大巨蛋場館帶給職籃更多可能性，外界說我們是搞新奇、嚐鮮都好，但同時我們也不會脫離專業，希望帶給大家不同的感受，嘗試新點子。」劉志威如此說道。
🔥國外兩球隊共用「Crypto.com Arena」作為主場 湖人、快艇常常要改裝
這次大巨蛋職籃賽，讓外界對於職業球隊的球場布置感到有興趣，事實上由於和P.League+新北國王共用主場，新北中信特攻平時在主場戰前也需要進行簡單場佈，不過並不像這次場地移動一樣那麼麻煩。
NBA洛杉磯湖人與洛杉磯快艇也是共用同一座球館作為主場，每一次更換主場球隊，兩隊都需要移動地板，相當耗費工程。而在台灣國內，分屬P.League+和T1兩聯盟的新北國王和新北中信特攻，則是共用新莊體育館作為球場，不過處理的方式卻和湖人、快艇的方式不太一樣。
國王和特攻的球隊場地配色相同，都是使用金黃色，因此不需要大費周章的更換地板，球隊內部工作人員表示，作業上只需要將Logo處和贊助商的貼紙撕下來貼上自己的即可，便利不少。
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