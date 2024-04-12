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大巨蛋「職籃進場」花費1千萬、約300人場佈　場地搭建6步驟曝光

▲新北中信特攻籃球隊及臺北台新戰神籃球隊將於4月13日、14日於臺北大巨蛋進行比賽，兩隊在10日開始進行場地搭建，相關進場步驟、耗費資源也曝光，花費約1千多萬，動用約300多人。（圖／記者陳明安攝）
▲新北中信特攻籃球隊及臺北台新戰神籃球隊將於4月13日、14日於臺北大巨蛋進行比賽，兩隊在10日開始進行場地搭建，相關進場步驟、耗費資源也曝光，花費約1千多萬，動用約300多人。（圖／記者陳明安攝）

記者黃建霖/臺北報導

T1職籃聯盟新北中信特攻籃球隊及臺北台新戰神籃球隊將於4月13日、14日於臺北大巨蛋共同主辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，兩隊在10日開始進行場地搭建，相關進場步驟、耗費資源也曝光，中信特攻總經理劉志威表示，這次花費約1千多萬，動用約300多人場佈。

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🔥大巨蛋打職籃賽花費約1千多萬　動用300多人場佈

職籃賽事首次在大巨蛋開打，中信和台新兩球團事前花了1個半月來規劃，最終花了2天的時間來將相關設備架設，包括人工草皮護板鋪設，以及球場木板進場，動用了300多名工作人員，花費約1千多萬。

▲這次將主要作為棒球場的大巨蛋改造成籃球場，球團從周三（4月10）開始進場，兩天的時間就差不多場佈完畢，不過前期規畫花了快一個半月，場地和設備上的安全馬虎不得。（圖／記者陳明安攝）
▲這次將主要作為棒球場的大巨蛋改造成籃球場，球團從周三（4月10）開始進場，兩天的時間就差不多場佈完畢，不過前期規畫花了快一個半月，場地和設備上的安全馬虎不得。（圖／記者陳明安攝）
「攻戰大巨蛋」兩天搭建過程：

  1. 🏀開始施工
  2. 🏀人工草皮護板鋪設
  3. 🏀球場木板進場鋪設
  4. 🏀攻戰席座位區架設
  5. 🏀擋網拆除
  6. 🏀籃架進場
這次大巨蛋票房來到15600人，中信特攻GM劉志威稱這次比賽開放到第二層看台，其實若需要再增加人數應該也可以，不過考慮到有些位置視野不佳，因此最終只開放到目前的規模。

劉志威受訪時也表示，由於過去沒有相關經驗，因此這次籌備期很長，特別注重安全，規劃都有經過技師認證，自己感謝T1聯盟其他球團配合調整賽程，讓這件事能順利完成。

「我們就是想為職籃創造價值，希望來這個大巨蛋場館帶給職籃更多可能性，外界說我們是搞新奇、嚐鮮都好，但同時我們也不會脫離專業，希望帶給大家不同的感受，嘗試新點子。」劉志威如此說道。

▲這次大巨蛋的籃球場地板和籃框都是從新莊體育館搬來的，投手丘位置被特別的覆蓋起來保護。（圖／記者陳明安攝）
▲這次大巨蛋的籃球場地板和籃框都是從新莊體育館搬來的，投手丘位置被特別的覆蓋起來保護。（圖／記者陳明安攝）
🔥國外兩球隊共用「Crypto.com Arena」作為主場　湖人、快艇常常要改裝

這次大巨蛋職籃賽，讓外界對於職業球隊的球場布置感到有興趣，事實上由於和P.League+新北國王共用主場，新北中信特攻平時在主場戰前也需要進行簡單場佈，不過並不像這次場地移動一樣那麼麻煩。

NBA洛杉磯湖人與洛杉磯快艇也是共用同一座球館作為主場，每一次更換主場球隊，兩隊都需要移動地板，相當耗費工程。而在台灣國內，分屬P.League+和T1兩聯盟的新北國王和新北中信特攻，則是共用新莊體育館作為球場，不過處理的方式卻和湖人、快艇的方式不太一樣。

國王和特攻的球隊場地配色相同，都是使用金黃色，因此不需要大費周章的更換地板，球隊內部工作人員表示，作業上只需要將Logo處和贊助商的貼紙撕下來貼上自己的即可，便利不少。

▲這次大巨蛋職籃賽本來預計開15000席，不過中信特攻總經理劉志威表示目前門票已經賣超過15600張。（圖／記者陳明安攝）
▲這次大巨蛋職籃賽本來預計開15000席，不過中信特攻總經理劉志威表示目前門票已經賣超過15600張。（圖／記者陳明安攝）
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