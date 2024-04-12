證交稅連11紅！財政部：3月稅收年增11.3%至244億元、Q1年增14.5%

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財政部指出，營利事業所得稅 3 月實徵淨額 90 億元，較上年同月增5.7%、5 億元，累計 1 至 3 月實徵淨額 191 億元，較上年同期增加12.1%、 21 億元，均因延分 期稅款入帳及補徵案件增加；綜合所得稅 3 月實徵淨額 407 億元，較上年同月增加37.5%、111 億元，主因今 年農曆春節晚於去年，部分年終獎金之薪資所得扣繳稅款延後入帳，加上房地合一所得稅、利息所得扣繳，加上房地合一所得稅、利息所得扣繳稅款俱增；累計 1 至 3 月 實徵淨額 1,264 億元，較上年同期增加14.9%、164 億元，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一所得稅增加所致。
證交稅部分，證券交易稅3月及累計 1 至 3 月上市櫃股票平均每日成交值為 5,517 億元、 4,525 億元，分別較上年同期(2,928 億元、2,730 億元)增 88.4%、 65.8%；3 月證交稅實徵淨額 291 億元，較上年同月增加 115 億元 (+65.6%)；累計 1 至 3 月實徵淨額 623 億元，較上年同期增加 256 億元(+70.0%)。
而1月至3月，主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於100%者有特銷稅(253%)、遺產稅(183%)、贈與稅(181%)、證交稅(125%)、綜所稅(124%)、營所稅(120%)、營業稅(113%)、關稅(107%)及貨物稅(105%)等。低於100%者有土增稅(99%)、牌照稅(91%)等。