台積電董事人選出爐！3人將卸任、3新獨董包括林全入列

證交稅連11紅！財政部：3月稅收年增11.3%至244億元、Q1年增14.5%

▲證交稅連11紅創新高！3月稅收年增11.3%。（圖／NOWnews資料照片）
▲證交稅連11紅創新高！3月稅收年增11.3%。（圖／NOWnews資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

財政部今（12）日公告113年3月全國賦稅收入初步統計，3月實徵淨額2,391億元，較上年同月11.3%至244億元，證券交易稅增加較去年同期增115億元，除創下歷年3月新高，更是寫下連11紅紀錄；綜合所得稅也較去年同期增111億、營業稅增加64億元較多，而贈與稅減少33億元最多。累計 1 至 3 月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加256億 元、營業稅增加184億元、綜合所得稅增加164億元較多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受惠AI商機延燒、美國聯準會降息預期，台股交易量攀高、指數也突破新高，證交所統計，3月證交稅實徵淨額291億元，年增加115億元或65.6%，增加幅度創下80年3月以來同期新高，為連11個月正成長；累計1至3月實徵淨額623億元，較上年同期增加256億元或70.0%。證交稅單月、單季雙雙創下歷史新高點。

財政部指出，營利事業所得稅 3 月實徵淨額 90 億元，較上年同月增5.7%、5 億元，累計 1 至 3 月實徵淨額 191 億元，較上年同期增加12.1%、 21 億元，均因延分 期稅款入帳及補徵案件增加；綜合所得稅 3 月實徵淨額 407 億元，較上年同月增加37.5%、111 億元，主因今 年農曆春節晚於去年，部分年終獎金之薪資所得扣繳稅款延後入帳，加上房地合一所得稅、利息所得扣繳，加上房地合一所得稅、利息所得扣繳稅款俱增；累計 1 至 3 月 實徵淨額 1,264 億元，較上年同期增加14.9%、164 億元，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一所得稅增加所致。

證交稅部分，證券交易稅3月及累計 1 至 3 月上市櫃股票平均每日成交值為 5,517 億元、 4,525 億元，分別較上年同期(2,928 億元、2,730 億元)增 88.4%、 65.8%；3 月證交稅實徵淨額 291 億元，較上年同月增加 115 億元 (+65.6%)；累計 1 至 3 月實徵淨額 623 億元，較上年同期增加 256 億元(+70.0%)。

而1月至3月，主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於100%者有特銷稅(253%)、遺產稅(183%)、贈與稅(181%)、證交稅(125%)、綜所稅(124%)、營所稅(120%)、營業稅(113%)、關稅(107%)及貨物稅(105%)等。低於100%者有土增稅(99%)、牌照稅(91%)等。

稅收超徵3千7百億發現金？陳建仁：補貼台電跟健保也是還稅於民

不只台電！勞動部也要搶超徵稅收　許銘春：積極爭取撥補勞保

2月全國稅收951億元、年減0.6%　股市熱絡證交稅年增15.5%連10紅

囤屋稅發酵！2023年房屋稅收逾893億元　專家：留意1點有感節稅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞