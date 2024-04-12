立院表決大戰！歷經3度平手　韓國瑜首次參與投票助攻國民黨險勝

被黃國昌酸缺席院會　柯建銘曝破例理由、批藍反改革造成年金破產

▲對於未出席院會，柯建銘表示，唯一破例，只為大新竹交通及建設問題。（圖／NOWnews資料照片）
▲對於未出席院會，柯建銘表示，唯一破例，只為大新竹交通及建設問題。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳佩君／台北報導

立法院院會今（12）日針對民進黨團提出年金改革相關3個復議案進行表決，但表決時卻出現三次平手，待立法院長韓國瑜投下關鍵票才突破僵局，民眾黨黨團總召黃國昌則質疑，民進黨甲動，黨團總召柯建銘卻不來。對此，柯建銘強調，唯一破例，只為大新竹交通及建設問題。

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柯建銘指出，今天院會甲動，當總召以來，這是唯一一次破例向黨團請假，返鄉陪行政院長陳建仁考察，感謝陳建仁在卸任前關心大新竹交通及建設。

柯建銘說，高鐵橋下聯絡道路延伸至竹科工程，這是2015年他返鄉參選的政見，終見完成，可大力改善高鐵特區及竹北到竹科的交通壅塞，這是大新竹重要道路，縣市首長、竹北市長鄭朝方都到場，可見重要性。

柯建銘接續說，今天第二個行程是竹北生醫園區第三生技大樓正式啟用。他說，竹北生醫園區，歷經三任總統，從陳前總統、馬前總統，到總統蔡英文在2019年底，與主委吳政忠，排除萬難動工，今正式啟用，對生醫科技立下新的里程碑，也是大新竹的盛事。

柯建銘強調，身為總召，過去總統、院長到新竹考察，若遇到院會甲動時我都無法參加，這次意義不同，尤其在陳建仁前，不參加過意不去的。

柯建銘提到，今天院會國民黨的反年改11個法案，在院會復議表決，其實民進黨立法院黨團會提出復議，是展示綠營對年改維護的態度，很可惜，民眾黨又技術性挺國民黨的反年改法案，如立法院長選舉，司馬昭之心，路人皆知。

柯建銘指出，民進黨團藉此復議案，讓國人知道國民黨反改革的惡行，「未來戰場在委員會審查及院會表決，我們絕對守住每個戰場，讓國人知道國民黨的惡行」，他也要在此嚴厲譴責國民黨反改革，破壞國家重大政策，造成年金提早破產、世代不正義、「去年7月1日初任公教人員退撫新制也已實施了，難道要重來嗎？」

最後，柯建銘也補充，今天最諷刺的是，國民黨總召傅崐萁在議場竟參加民眾黨黨團會議，「黃總召你還要說嘴本人？」


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