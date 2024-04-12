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統神淚崩控被社死！宣布YT關台「親曝下一步」：歡迎可憐我的廠商

▲統神遭炎上、多間廠商切割後，11日晚間開直播淚崩，表示未來會關台幾天去散心，也打算回診看糖尿病、照顧身體。（圖／取自統神直播）
▲統神遭炎上、多間廠商切割後，11日晚間開直播淚崩，表示未來會關台幾天去散心，也打算回診看糖尿病、照顧身體。（圖／取自統神直播）

記者賴禹妡／綜合報導

知名實況主「統神」（張嘉航）因評論藝人黃子佼而捲入失言風波，不但遭大量網友炎上，更被10多家廠商光速切割封殺。統神11日凌晨終於道歉後，晚間再度開直播，他忍不住淚崩表示自己被「社會性死亡」，這幾日心情大受影響，接下來會關台幾天去散心，也打算回診看糖尿病、照顧身體，同時也歡迎還有願意可憐自己的廠商來接洽，休息後不排斥上節目。

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統神捲入失言風波，起初態度堅決強調絕不道歉，但11日晚間Call in苗博雅直播間，在與對方對談35分鐘後，於隔日凌晨在臉書發布道歉聲明，寫下307字誠懇認錯，表示自己有許多不知情的事，經由苗博雅及身邊好友告知，才知道這並非「沒那麼嚴重」，承諾未來會「多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」。

▲統神與苗博雅對談後，11日凌晨改口在臉書發文道歉。（圖／翻攝自苗博雅YT）
▲統神與苗博雅對談後，11日凌晨改口在臉書發文道歉。（圖／翻攝自苗博雅YT）
統神在發布道歉聲明後，11日晚間度開直播，淚崩表示自己講的話被斷章取義，遭到「社會性死亡」，連日承受廠商、網友與家人的壓力，讓他真的頂不住了，強調未來若還有網友稱呼他戀童癖、鬼父，一定會全部提告；同時統神也喊話廠商，若要切割不要有污衊發言，「大家好聚好散，合作開開心心了，不合作了也不要互留惡言」。

▲統神今（11）日晚間8點30分正式開始「最後的回應」，中途好幾度哽咽、淚崩。（圖／取自統神直播）
▲統神11日晚間8點30分正式開始「最後的回應」，中途好幾度哽咽、淚崩。（圖／取自統神直播）
統神坦言，這天心情確實大受影響，在心力交瘁之下，決定先暫時關台幾天，打算出去散心，若接下還有人爆料他失言，他先為此道歉。統神也透露自己患有糖尿病，但從去年6月開始就沒再看醫生，在休息期間要先回診、運動，把身體照顧好，同時他也歡迎還有願意可憐自己的廠商來接洽，休息後不會排斥上節目。目前統神已關閉YouTube頻道「統神大戲院」，只留下「最後的回應」影片。

▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

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