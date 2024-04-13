翻版來自星星的你！《淚之女王》5大共同點：金秀賢丈母娘還是她

我是廣告 請繼續往下閱讀
金秀賢當年因演出《來自星星的你》的外星人教授「都敏俊」紅遍全亞洲，如今再和朴智恩合作還自降價格，甚至傳出一集8億韓元（約台幣1902萬元），雖然劇組已出面澄清，但仍可見到金秀賢的超人氣。而這也被網友虧金秀賢真的是貨真價實的外星人，就算相隔12年，歲月卻完全沒有在他身上留下任何痕跡。
羅映姬再演女主角媽媽
不僅金秀賢回鍋，資深演員羅映姬在《來自星星的你》飾演女主角千頌伊的吸血媽媽，如今又在《淚之女王》中和女主角洪海仁因為小時候一場意外，從此母女失和，讓對方十分頭痛，讓網友忍不住笑她是金秀賢永遠的丈母娘。
女主角嬌蠻又自我感覺良好
無論是洪海仁（金智媛飾）還是千頌伊（全智賢飾），都是強勢又美豔的事業女強人，但兩人都有自己的怪僻，脾氣更是說來就來，常讓男主角金秀賢無法招架，也增添了劇情的趣味性，讓觀眾無法徹底討厭她們，還會覺得有夠可愛。
設定情節雷同
兩部劇的財閥家長子都死掉，是典型的踩著對方屍體往上爬，且小兒子都有點廢柴，更都是愛情笨蛋，面對強勢的另一半化身小可愛，不僅如此，破案證據都是監視器、錄音（監聽器），成為推動劇情最有力的關鍵。
現實中不可能存在的愛情
朴智恩很會這種現實中不可能存在的設定，《愛的迫降》講的是南北韓之間發生的羅曼史、《藍色海洋的傳說》是美人魚和人類談戀愛、《來自星星的你》則是外星人，這次《淚之女王》已經算是比較平易近人，但男女主角之間的階級差異還是讓一切變得更不可能，而想愛不能愛的虐戀就是觀眾最愛看的。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道