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翻版來自星星的你！《淚之女王》5大共同點：金秀賢丈母娘還是她

▲《淚之女王》是近來熱度最高的韓劇，由於是《來自星星的你》編劇朴智恩執筆，兩齣劇的雷同點超多。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》是近來熱度最高的韓劇，由於是《來自星星的你》編劇朴智恩執筆，兩齣劇的雷同點超多。（圖／Netflix提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

由金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》是近來熱度最高的韓劇，由於該劇是由金牌編劇朴智恩執筆，她曾寫過《愛的迫降》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》，部部作品都是經典，然而有網友發現《淚之女王》的設定、劇情和《來自星星的你》高度重疊，滿滿朴智恩風套路，有眼尖網友發現這5點共同點。

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▲《淚之女王》的愛情戲「代入感」超乎預期，也完全沒有任何「冷飯重炒」的套路感，真情實感，感人至深。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》是由金牌編劇朴智恩執筆。 （圖／Netflix提供）
金秀賢隔12年再演朴智恩筆下男主角

金秀賢當年因演出《來自星星的你》的外星人教授「都敏俊」紅遍全亞洲，如今再和朴智恩合作還自降價格，甚至傳出一集8億韓元（約台幣1902萬元），雖然劇組已出面澄清，但仍可見到金秀賢的超人氣。而這也被網友虧金秀賢真的是貨真價實的外星人，就算相隔12年，歲月卻完全沒有在他身上留下任何痕跡。

▲賞心悅目的喜劇《淚之女王》是皇牌編劇朴智恩與金秀賢11年來繼《來自星星的你》、《製作人》之後的第三度攜手，每集都貢獻在網路紅火熱議的場面和新哏，堪稱叫好叫座，值得一追。（圖／Netflix提供）
▲金秀賢相隔12年再和朴智恩合作，歲月卻完全沒有在他身上留下任何痕跡。（圖／Netflix提供）
羅映姬再演女主角媽媽

不僅金秀賢回鍋，資深演員羅映姬在《來自星星的你》飾演女主角千頌伊的吸血媽媽，如今又在《淚之女王》中和女主角洪海仁因為小時候一場意外，從此母女失和，讓對方十分頭痛，讓網友忍不住笑她是金秀賢永遠的丈母娘。

▲（圖/翻攝自Netflix IG）
▲羅映姬是金秀賢永遠的丈母娘。（圖／翻攝自Netflix IG）
女主角嬌蠻又自我感覺良好

無論是洪海仁（金智媛飾）還是千頌伊（全智賢飾），都是強勢又美豔的事業女強人，但兩人都有自己的怪僻，脾氣更是說來就來，常讓男主角金秀賢無法招架，也增添了劇情的趣味性，讓觀眾無法徹底討厭她們，還會覺得有夠可愛。

▲《淚之女王》中，金智媛被宣判罹患腦瘤，生命只剩3個月，令金秀賢思緒混亂。（圖／tvn《淚之女王》官網）
▲《淚之女王》中，洪海仁是強勢又美豔的事業女強人，古怪脾氣特別可愛。（圖／tvn《淚之女王》官網）
設定情節雷同

兩部劇的財閥家長子都死掉，是典型的踩著對方屍體往上爬，且小兒子都有點廢柴，更都是愛情笨蛋，面對強勢的另一半化身小可愛，不僅如此，破案證據都是監視器、錄音（監聽器），成為推動劇情最有力的關鍵。

▲《淚之女王》是「豪門劇」，卻不是「狗血劇」。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》的劇情設定走向，和《來自星星的你》類似。（圖／Netflix提供）
現實中不可能存在的愛情

朴智恩很會這種現實中不可能存在的設定，《愛的迫降》講的是南北韓之間發生的羅曼史、《藍色海洋的傳說》是美人魚和人類談戀愛、《來自星星的你》則是外星人，這次《淚之女王》已經算是比較平易近人，但男女主角之間的階級差異還是讓一切變得更不可能，而想愛不能愛的虐戀就是觀眾最愛看的。

▲《淚之女王》由金秀賢（）、金智媛主演，除了演員陣容華麗之外，連OST陣容也很堅強，包含BSS、Heize、Crush等人。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》男女主角之間的階級差異在現實中難以發生，而這種虐戀就是觀眾最愛的口味。（圖／Netflix提供）
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