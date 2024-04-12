地震至今只休1天！搜救犬Fancy險遭巨大落石砸中 領犬員：超恐怖
花蓮大地震後10天，搜救行動仍不間斷，今（12）日搜救隊在砂卡礑步道找尋新加坡籍夫妻時，遇到巨大落石，搜救人員與搜救犬Fancy差點被砸到，領犬員邱楷紘回憶事發經過，當時發現有小石子落下，後來越來越多落石，他立即大叫「Fancy快過來」，抱住牠一起在石塊後方避難，避免牠緊張亂跑。
記者孫唯容／綜合報導
今天大約下午2點，砂卡噹步道2.2K瀑布發生大量落石，起初是小石塊，後來愈來愈大，到後來甚至有車子大小的石塊從上方飛下來，導致搜救行動不得不暫停。領犬員邱楷紘回憶事發經過，他表示落石狂飛，急忙叫喚「Fancy！Fancy！快過來」，牠一開始愣住，還好立即反應，馬上跑過來，Fancy差點被落石砸中，一人一狗相擁躲在大石塊後避難，直到回到山下Fancy才從驚嚇情緒中恢復。
邱楷紘說，其實山上狀況一直很不安全，一直落石，「有時候狗狗離我一段距離，我也會很緊張，才趕快大聲叫牠，超恐怖的。」後來撤離到安全地區，也讓牠到砂卡礑溪裡玩玩水，放鬆一下心情。
領犬員邱楷紘也表示，今年4歲的Fancy，3月26日至28日才隨同花蓮縣消防局特搜大隊，前往南投縣的消防署竹山訓練中心，參加國際災害搜救犬IRO國際評量檢測，通過中級評測，結果剛通過回花蓮就遇到花蓮強震，「Fancy這個月1日開始上班，3日地震就出勤上班，只有昨天休息整備1天，已上班11天。」