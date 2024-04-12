天氣預報／好天氣掰掰！週六鋒面通過「雨區擴大」 高溫上看32度
好天氣暫時掰掰！明（13）日微弱鋒面通過，花東有較大雨勢，明天清晨到上午北部、東北部有零星降雨，午後北部、東北部還有中南部山區留意短暫雷陣雨，午後雨勢明顯須留意。溫度方面將一路熱到下週二，各地高溫上看攝氏30度，局部地區高溫上看32度以上。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜表示，明（13）日鋒面通過，天氣轉為不穩定，花東、金馬地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，明天清晨到上午，北部、東北部有零星陣雨，午後熱力作用讓降雨明顯，北部、東北部、中南部山區有局部短暫雷陣雨。明天各地低溫約21度至24度，白天高溫北部和東半部約28度至30度，中南部32度。
週日、下週一鋒面遠離，水氣減少、雨勢趨緩，剩下花東地區有局部零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東北部、西半部山區局部短暫陣雨，要注意下週一北部水氣增加，有零星陣雨機會。
下週二、下週三又有新一波鋒面影響，水氣增多，北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；下週四轉東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區留意局部短暫雨；下週五東南部也有局部雨，午後北部、東北部、中部山區、東部山區留意局部短暫陣雨。
下週二前各地溫暖偏熱，高溫達30度以上，下週三鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部氣溫稍微下降，不過下週五環境轉南風，氣溫回升、偏熱。