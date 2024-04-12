立院表決大戰！歷經3度平手　韓國瑜首次參與投票助攻國民黨險勝

韓國瑜首度參與表決的關鍵是他！原民藍委盧縣一缺席　疑有人代按

▲原民藍委盧縣一今未出席院會，韓國瑜因此首度參與投票。（圖／翻攝盧縣一臉書）
▲原民藍委盧縣一今未出席院會，韓國瑜因此首度參與投票。（圖／翻攝盧縣一臉書）

記者何哲欣／台北報導

立法院院會今（12）日上演表決大戰，藍綠票數緊繃，最後都由立法院長韓國瑜投下關鍵票，才讓國民黨險勝。不過表決過程中也出現插曲，立法院副院長江啟臣也出席投票，原本藍營多一票，但盧縣一根本不在場，之後兩岸藍綠才會形成平手，讓韓國瑜必須參與投票。

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今天立法院會討論事項共三案，第一案投票時，第一次投票藍綠47比47平手，但重付表決時，藍營多一票勝出。但第二案與第三案投票時，包含重付表決的四次投票，藍綠都是47比47，最後才由韓國瑜裁示反對。差別在於，第一案投票時，表決器上竟出現盧縣一的名字，但盧縣一今並未出現在立法院。

盧縣一曾任衛生福利部屏東醫院主治醫師，這次立委選舉獲國民黨徵召參選山地原住民選區，選舉結果以黑馬之姿擠下尋求連任的的原民藍委孔文吉，順利進軍立法院。不過辦公室僅低調表示，盧不在台北，不清楚今天院會表決狀況。

國民黨團書記長洪孟楷也說，不知道盧縣一上午的狀況，也無法解釋是誰代投，但今天黨團發出甲動，不允許請假，沒有出席投票的6人，會依黨團規定處理。

不過即使第一案投票時，扣掉盧縣一疑似代投的一票，最後狀況還是會跟第二案第三案一樣，藍綠47比47平手，還是要由韓國瑜作最後裁示。

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