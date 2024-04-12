樂天桃猿「滾動式調整」禁他抽獎 台南Josh氣轟：感受有夠差
知名棒球YouTuber台南Josh時常在YouTube上分享棒球知識、球場開箱以及球賽分析的影片，因而享有高知名度，但真正讓他爆紅的，是他「反指標」的體質，時常公開稱讚某支球隊或某位球員，該球隊或球員的成績就會迅速下滑。今（12）日台南Josh因中職球隊樂天桃猿「滾動式調整」抽獎規則，並且特別在新增規定中寫下：「Josh禁止。」讓他氣得在臉書上怒轟：「感受有夠差！不去了！」
記者張一笙／綜合報導
由於樂天桃猿主場「樂天桃園棒球場」遲遲驗收未過，因此自月初開幕至今一直在借調其他球場打比賽。4月16及17日兩天，樂天桃猿特地前往台南球場進行比賽，為了彌補球迷，樂天桃猿提出只要是樂天桃猿後援會官方LINE好友，並且身穿樂天桃猿相關服飾，就有機會被抽到擔任當天比賽的賽前開球嘉賓。
台南Josh看到此消息，特地到樂天桃猿官方臉書下方留言，他表示：「拿膠帶貼一件Rakuten。」未料樂天桃猿臉書小編看到後，也許是擔心被台南Josh抽到擔任賽前開球嘉賓、怕「反指標」成真，立即「滾動式調整」加上新規則：「Josh禁止」，此舉讓台南Josh氣得在臉書上提出質疑：「如果一開始有寫清楚當成梗就算了，我跟其他球迷一樣，想按照規則參加開球的抽籤就馬上改規則禁止？」接著並破口大罵表示：「感受有夠差，不去了！」
事實上，台南Josh過去就以「反指標」知名，時常在影片中公開稱讚某支球隊或某位球員，接著該球隊或球員的成績就會迅速下滑，他更會在國際賽期間，反串支持中華隊對手藉以希望中華隊能戰勝敵隊，因此被不少球迷尊稱為「國師」。有趣的是，台南Josh前天才在台南球場為統一獅開球，未料終場統一獅以7比14慘敗中信兄弟，為他的傳奇事蹟再添一筆。
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