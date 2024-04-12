鄭英耀將任教育部長 青民協提3大呼籲：解決心理健康問題
準總統賴清德即將於520就職，新一波內閣名單中，敲定延攬中山大學校長鄭英耀出任教育部長。臺灣青年民主協會呼籲，鄭英耀上任後應重視學生權利，並解決學生心理健康、精進108課綱、118課綱與監督落實性平、霸凌、不適任教師退場與學生權利法規等問題。
記者許若茵／台北報導
準行政院長卓榮泰今天宣布，將由現任中山大學校長鄭英耀出任新任教育部長，臺灣青年民主協會呼籲鄭英耀，上任後應重視學生權利，並解決三大議題。首先是高中身心調適假預計本學期完成試辦、8月全台灣上路，學生輔導法也預計修法，新教育部長不但必須執行既有政策，更必須以實際行動，重視學生心理健康。
此外，青民協指出，新課綱也將是教育部必須持續進行社會溝通的重點。包含108課綱上路至今，包括考招制度持續變革，課綱在教學現場執行的落差，教育部都必須持續精進調整；118課綱也應該要更廣泛蒐集學生意見，降低學生參與課綱審定的門檻，讓課綱真正落實以學生為主體。
青民協也提到，這兩年教育法規有許多進步，漸進修法使制度更完整。去年因為性平案件受社會關注，立法院修正性平法，教育部也在本學期修正校園搜查規定；生對生霸凌案件處理流程與不適任教師審議的流程，近年來也獲得高度重視。青民協認為，近兩年許多法規修正，都需要教育部持續督導在各校落實，否則便會失去修法的初衷。