女股神伍德入股OpenAI！半導體ETF「積」情秀 這2檔績效佳
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人凱薩琳伍德（Cathie Wood）表示，方舟已入股ChatGPT母公司OpenAI，把握生成式AI熱潮帶來的機會。再加上新一周AI最大受惠者晶圓代工龍頭台積電將於4月18日召開法說會，法人表示，4月起半導體類股利多題材一波波，台積電法說不僅是台股風向球，更扮演起台灣半導體產業全村的希望，其中4檔半導體ETF贏過加權報酬指數，00904與00891創造超越3成的累積報酬。
記者許家禎／台北報導
根據Cmoney統計，去年10月19日台積電第三季法說會後，台股半導體類股走出新一波多頭走勢，國內半導體ETF在這段期間的含息報酬表現更是強勁，包括新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益 （00927）與兆豐台灣晶圓製造（00913）等4檔，均贏過同期間加權報酬指數（25.3%），其中，表現最好的新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體兩檔，更創造超越3成的累積報酬。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，4月有台積電等法說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼，第二季台灣半導體股好戲一波波，其中，新一周市場關注台積電法說會行情，看好今年度台積電有機會上修資本支出機會，另外，重量級半導體股聯發科也將舉辦法說，預估整體半導體類股及產業供應鏈，第二季可望業績展望明朗，帶動股價新一波向上趨勢，建議投資人想掌握今年「積」情秀，透過半導體ETF佈局，順勢掌握台股AI+半導體雙主流股反彈契機。