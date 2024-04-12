名家論壇》朱駿／國民黨改革似乎已銷聲匿跡

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黃復興確實特殊，遲早要改，但國民黨現在以離散狹隘、頗有藩鎮割據性質的地方派系為最大主力，許多地方黨部被特定家族把持，尾大不掉，這與民進黨派系皆貫穿全國，集於中央共同議事非常不同。目前國民黨只有黃復興是可以跳脫地方派系之藩鎮狹隘性、貫穿拉動全國的黨組織。沒有整體結構的調整，維繫全國凝聚力的支柱與辦法，卻急著以粗暴的方式砍掉黃復興，必令黨內更加離心離德，黨的體質更加鬆散惡化。
當此之際，有新任不屬於黃復興黨部的中常委孫健萍隻身跳出，根據黨章與內部規定以及曾經處理類似事項的案例，質疑朱立倫的做法違反黨內規定、程序、先例與民主原則，並呼籲進行黨內改革，要求中常委可以查閱黨內帳目，釐清有關對黃復興黨部不實且不公正的說法，但一再地被黨中央推託拒絕，朱還一度神隱，中常會由夏立言主持，4月3日中常會亦無故取消，黨內氛圍詭異。
這麼重要的時刻，這麼重要的議題，關係到國民黨自身是否能振衰起敝的前途，前述的中壯學者竟沒有站出來聲援孫，「開放國民黨」似乎還走在「閉鎖國民黨」的老路上。連素來該有理想性與批判性的知識份子尚且如此鄉愿怕事，還能談什麼改革？豈不是欺騙外界的作秀罷了？如果連這些中壯派菁英學者都如此敷衍玩假，國民黨還有希望嗎？
朱立倫口口聲聲要將國民黨變成「內造政黨」，內造化政黨是要將政黨發展的重心置於國會與各級議會內部，國會議員為骨幹，國會黨團才是黨的核心，在地國會議員與民意代表掌控各地黨機器。這與外部社會力量共同參與黨務、形塑黨組織的外造政黨不同。台灣基本是以黨領政之總統制發展出的政治文化，主席一般都不會是也不適宜是民意代表（江啟臣是特殊的短暫例外），國會與各級議會固然重要，但只是黨實力的一個部份，一個黨真正的實力還是在於全面調動社會大眾的能力，這需要具備全格局的、能進入不同層次與領域的、與一般大眾互通聲息，往來溝通的能力。
以國民黨目前地方特定派系尾大不掉的情況而言，走向內造化就有可能讓地方派系更能發展其壟斷地方的惡勢力，令黨的形象與一般社會大眾疏離；在這樣格局下年輕化的結果就容易發展成政商、黑金、派系二代三代壟斷世襲的情況，只會越來越腐敗，更加令人反感厭惡。此外，沒有能夠將地方與中央有系統地結合的鏈條，形成藩鎮割據，各霸一方，尾巴搖狗之勢。這樣的黨分裂都來不及了，如何有能力重返中央執政？
520雖是民進黨的賴清德繼續執政，無論選舉時蔡英文路線被喊得多大聲，但依賴的性格，新人必有新政。目前已端出檯面的新核心團隊人事安排已透露出，應該會有不同於蔡英文時期的做法，台灣政治必將進入一個新的轉折。國民黨作為最大的在野黨千萬不可自滿輕敵，如果黨務不能進行有意義的全新改革，繼續甘於受制於主席一人的淫威之下，集體緘默，因循苟且，靦然視息，各撈各的，以為依賴在國會的戰狼作風就可以打敗民進黨，恐怕最終會陷入一場惡夢，想想在立法院丟內臟與造次要求開臨時會之舉，殷鑑不遠。
國民黨若是不徹底革除主席一言堂的惡性腫瘤，信息公開，程序公正，處事公平，集思廣益，形象只會越來越差，越來越令人失望，近日〈美麗島電子報3月國政民調〉顯示，國民黨好感度34.5%，下降3%，輸給民進黨的46.3%一大截，反感度則上升4.1%，達52.2%，也輸給民進黨的45.0%，可為警鐘。如此發展下去，黨運只會繼續向下沉淪，2028必會再度上演另一場爭搶提名的內鬥，這次輪到「盧媽」當祭品。
眼前孫健萍中常委能否獲得黨內有力人士或多人的聲援與支持，獲得中常委該有的信息與答覆，將是國民黨有救沒救的重要先期指標。
●作者：朱駿／時事評論人
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