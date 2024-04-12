韓團拼盤GOLDEN WAVE！明天高雄世運主場館登場 交通資訊一次看
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》韓國演唱會將於明（13）日在高雄世運主場館開唱。因應應援團活動，交通局提醒，世運大道提早到8時開始實施交通管制至24時，穿越性車流建議改道。且因應人潮眾多，已規劃兩大方式，包含捷運、台鐵將加密班次，另外高鐵左營站/台鐵新左營站將有免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。
記者葉盛耀/綜合報導
交通局說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道8~24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。
一、搭捷運：到「R17 世運站」出站步行 5~8 分鐘
交通局建議參加演唱會活動「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達演唱會場。
二、接駁車：「高鐵左營站、台鐵新左營站」去回接駁
此外，主辦單位安排從高鐵左營站與台鐵新左營站的免費接駁專車，13時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時至22時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。
散場疏運：捷運加開，班距3~4分鐘
散場疏運部分，D、E出口歌迷直接步行至R18油廠國小站距離較近外，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘。本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為4月13日8時至23時，騎車前往的歌迷可多加利用。
另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。