明揚大火全年營運由盈轉虧！重訊宣布：與明安4/15同步暫停交易
高爾夫球製造商明揚公司屏東工廠，2023年9月22日發生爆炸火警，造成員工、消防10人死亡、111人受傷，母公司高爾夫球具代工大廠明安今（12）日明揚，同步發重訊宣佈預計在4月15日召開董事會、並經櫃買中心同意，自4月15日起暫停交易。
記者林莞茜／綜合報導
位於經濟部科技產業園區的明揚國際，為世界性的高爾夫球指標大廠，受9月22日爆炸火警影響後當月底停工，影響台灣高球出口甚鉅。而該次事故中，受災人數總計10人罹難、113人受傷，公司與銀行已在9月26日簽約設置5億信託基金，其中，已先發放10位罹難者每人30萬元慰問金，並依勞基法給付6位罹難員工每人5個月平均工資的喪葬費、及40個月平均工資死亡補償，6位喪禮費均由公司全額負擔。
據指出，明揚遭經濟部勒令停工100%產能，歷經善後處理，去年營運由盈轉虧，全年虧損9.3億元，每股純損17.4元；持股51.64%母公司明安受其拖累，去年稅後純益減為0.69億元，年減幅96.9%，每股純益0.5元。
兩家公司今日發重訊宣布， 4 月 15 日起，因有重大事項待公布，雙雙停牌交易，預計董事會討論做成決議後將對外公布說明。