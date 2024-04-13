屏東縣品牌演藝團隊11團入選　周春米肯定

屏東縣政府一直致力於扶植品牌演藝團隊，今年共有11個團隊脫穎而出。12日縣長周春米在屏東演藝廳舉行的授證儀式上，肯定了這些團隊在表演藝術上的努力成果，並鼓勵他們繼續深耕屏東，豐富當地藝文品牌。
記者莊全成／屏東報導
入選團隊包括菁英演藝團隊屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團等2團；傑出演藝團隊包括屏東室內合唱團、嵐天樂集、藝夥人表演製作團、飛悅舞集等9團。值得一提的是，今年新增了3個首次入選的傑出演藝團隊，他們分別是「藝夥人表演製作團」、「嵐天樂集」和「星星戲樂」。這些團隊通過不同的表演方式，展現了多元的藝術風貌，豐富了屏東的藝術生態。
周春米表示，這些團隊涵蓋音樂、舞蹈、現代戲劇和傳統戲劇等多個類別，他們的藝術造詣和才華令人欽佩。通過品牌認證，展現了屏縣演藝團隊蓬勃發展的面貌。此外，除了屏東演藝廳和藝術館，表演場域還擴及到潮州、東港、恆春等各鄉鎮，提供更多的表演舞台，讓團隊有更多展示才華的機會，使屏東的藝術土壤更加豐富。
屏東品牌演藝團隊將在5月至12月間在屏東藝術館和演藝廳舉辦展演活動。除了售票展演之外，團隊還將參與各種形式的表演，如「藝術宅急便」、「藍皮火車」等，為各鄉鎮民眾帶來精彩的演出。