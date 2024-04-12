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中山醫大培育語聽即戰人才 邀國外專家線上開講

▲中山醫大語聽系師生到幼兒園進行聽語篩檢。（圖／中山醫大提供）
▲中山醫大語聽系師生到幼兒園進行聽語篩檢。（圖／中山醫大提供）

記者金武鳯/台中報導

因應台灣面臨語言治療師與聽力師人力不足的迫切需求，中山醫學大學語言治療與聽力學系積極培育具備即戰力的聽語人才，結合創系30週年，將於4月21日起至6月30日期間，舉辦6場次美國語聽領域專題線上研習活動，邀請美國頂尖專家學者分享美國語聽治療現況與專業知識，活動開放校外人士付費報名參加。

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 隨著早期療育觀念普及和全球人口老化趨勢，包括兒童和成年者的溝通障礙、吞嚥訓練、失智症餵食與溝通協助，以及聽障相關的醫療和社會資源諮詢等，均屬聽語領域的專業項目之一。中山醫大語言治療與聽力學系系主任、同時也是台灣聽力語言學會理事長蔡孟儒教授指出，由於聽語治療需要經過專業評估與個別治療時間，以致於目前臨床對於聽語專業人才的需求迫切。

 蔡孟儒說，美國百大最佳職業排名中，聽力師和語言治療師分別排名第三和第十，越來越多學生對於聽語專業感到興趣。但完整的聽語人才培育系統，除了需要專業師資、教學設備與完善的實習制度之外，更需要多元接觸各國聽語現況，以強化儲備進入臨床的量能。

蔡孟儒以中山醫大語言治療與聽力學系為例，指出該系作為全台歷史最悠久的聽語專業科系，目前是全台聽語專業專任教師人數最多的學校，且具有附設醫院的豐沛醫教資源優勢，所以能提供專業實習場域，以及多元的國際專業教學和研究設備。該系學生畢業後除了國考通過率高於全國平均並達百分之百，另外還有許多學生同時考取語言治療師與聽力師雙證照，畢業即就業，能及時供應醫療臨床人才需求。

蔡孟儒表示，4月起將邀請美國加州州立大學、紐約市立教育局、湖畔國際語言學院、聖荷西州立大學、北卡羅來納州中央大學的專家學者，舉辦6場次美國語聽領域專題線上研習活動，內包括「美國語言病理學碩士班申請及發展趨勢」、「美國學校雙語語言治療評估及服務」、「美國溝通障礙服務的人文素養與文化謙遜」、「美國語言治療師養成之路及臨床經驗分享」、「美國語言治療多元文化挑戰及新世代探索」、「美國跨性別嗓音干預方法及病例分析」等六大主題，讓台美聽語學者專家和學生，藉由國際交流拓展視野、提升專業與促進聽語專業領域的共融。


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