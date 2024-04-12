NewJeans公司大動作蒐證！跟進張員瑛向酸民提告 粉絲讚：幹得好
南韓知名女團NewJeans出道後憑藉著〈Super Shy〉、〈Ditto〉、〈ASAP〉等熱門歌曲，被韓國粉絲稱為「怪物新人」，並且在全球爆紅，然而隨著爆紅而來的，是網路上鋪天蓋地的黑粉攻擊。近期，NewJeans的經紀公司「ADOR」跟隨IVE成員張員瑛腳步，蒐集證據後正式對長期攻擊NewJeans的YouTube頻道採取大規模法律行動，讓不少粉絲紛紛大讚：「幹得好！」
記者張一笙／綜合報導
根據美國《紐約時報》報導，「ADOR」向美國加州聯邦法院提交請願書，並且要求Google總部公開時常在YouTube頻道上對NewJeans進行不實言論攻擊的《國中七年級》（중학교 7학년）真實身分。事實上，早在此事件前，IVE成員張員瑛也因深受酸民誹謗及散布謠言所苦，由經紀公司「Starship娛樂」向美國法院提出對Google要求提供黑粉頻道經營者資料，並針對該名黑粉提起訴訟。
據了解，「ADOR」也已經搜集好證據並且正式向頻道《國中七年級》進行大規模法律行動，而該頻道也在日前上傳一部名為「被NewJeans告的國中七年級道歉文」影片，頻道所有人在影片中嘲諷地表示：「NewJeans的經紀公司對我提起了訴訟，我平常上傳影片只是為了好玩，並不是為了像現在這樣出名。我也是人，也會對此感到害怕和緊張，不然道歉文就請Minji（NewJeans成員）來幫我寫吧！」
不少NewJeans的粉絲看完影片後紛紛大罵該名YouTuber根本不是道歉，而且完全就是在嘲諷NewJeans，一點誠意都沒有。事實上，《國中七年級》這個頻道不僅僅只針對NewJeans，同時他也抨擊其他知名女團，該頻道已於今（12）日遭刪除，不過是否為Google官方所為不得而知。
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