啦啦隊女神20年前「抖不停」影片曝　粉笑瘋：後勁太強！無限回放

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網友「yellowweiwei2」在Threads上，分享名律師謝震武約在20年前主持的益智遊戲《超級大富翁》，其中一集由10名小學四年級學生參加的「自然科學小富翁挑戰賽」片段，寫道：「在那個還沒有Boomerang的年代...」貼文引發討論，也釣出影片中不少當時的小小參賽者，掀起一陣陣回憶殺。
只見影片中，謝震武開場後進選手介紹VCR，10位來自各縣市的小選手，在旁白介紹姓名、學校期間，盡責的維持一個姿勢不停抖動，有人手比讚不停抖動，有人則是連續吐舌。
而有眼尖粉絲發現，編號1號、來自桃園中山國小的參賽者「王永秀」，她張開十指，從臉前往兩側邊抖邊滑開，正是如今Fubon Angels的大隊長秀秀子，笑說：「太可愛了！」、「從小手勢就很多！」
復古影片引發討論，6號、9號參賽同學都來留言報到。對於小朋友在影中敬業的抖動，網友紛紛留言「土法煉鋼的動動欸…」、「古早動動」、「每個看起來都跟過動一樣」，忍不住無限回放笑瘋，還要製作人出來說明深意。
據悉，《超級大富翁》是友松傳播製作、台灣電視公司播出的益智節目，節目型態是模仿英國獨立電視台（ITV）的原創電視遊戲節目《百萬富翁》（Who Wants to be a Millionaire）。
節目規則是參賽者取得資格後，連續回答15個問題（第8題為關鍵題），就可獲得獎金新台幣一百萬元整。第一任主持人是黃子佼、藍心湄、謝震武，第二任是廖筱君、謝震武，第三任則是謝震武一人獨挑大樑。
《超級大富翁》2000年開播之後，曾在台灣掀起益智競賽節目的風潮，如台視《無敵超級二十一》、中國電視公司《超級金頭腦》等同質節目相繼登場，但風潮相當短暫。