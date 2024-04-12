岳東華再見安打！中信兄弟3：2味全　林安可再見滿貫砲擊潰台鋼

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此戰龍隊在2局上先馳得點，郭天信在兩出局擊出安打，之後拿莫．伊漾擊出左外野方向的全壘打，帶有2分打點，但2局下兄弟馬上還以顏色，江坤宇保送上壘後，王政順敲出二壘安打，岳政華在補上一支安打，送回壘上2名跑者，幫助兄弟追成2：2平手。
隨後雙方一路維持在2：2僵局，直到9局下戰局終於出現變化，王政順三振出局後，輪到代打上陣的陳子豪，在面對味全龍陳冠偉時，擊出一支界外全壘打，雖然他未能一棒當英雄，但仍選到保送上壘，下一棒岳政華三振出局，不過岳東華掃出右外野邊線再見安打，代跑林書逸跑回致勝分，味全龍提出電視輔助判決，最中確定球落在界內維持原判，兄弟就以1分之差氣走味全。
林安可打爆雷公！轟再見滿貫砲 統一獅9：5台鋼雄鷹
另一場統一獅主場對上台鋼雄鷹的賽事，台鋼魔鷹在9局上轟出兩分砲追平，但統一獅拒絕進入延長賽，林安可從台鋼終結者雷公手中轟出再見滿貫全壘打，終場統一獅9：5擊敗台鋼雄鷹，以7勝2敗戰績在聯盟獨走。
首局獅隊靠著陳鏞基適時敲安先馳得點，4局上台鋼張肇元敲生涯首轟追平比數。4局下陳鏞基回敬一發陽春砲，幫助統一再度取得領先，隨後陳鏞基在5局下擊出帶有2分打點的安打。台鋼在8局上追回2分，9局上魔鷹轟出兩分砲，一棒讓戰局回到原點，9局下林安可轟出再見滿貫全壘打，幫助統一獅奪勝。
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