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岳東華再見安打！中信兄弟3：2味全　林安可再見滿貫砲擊潰台鋼

▲中信兄弟岳東華擊出生涯第二支再見安打。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟岳東華擊出生涯第二支再見安打。（圖／中信兄弟提供）

記者路皓惟/綜合報導

中職中信兄弟今（12）日在主場洲際迎戰味全龍，龍隊在2局上靠著拿莫伊漾兩分砲先馳得點，2局下岳政華適時安打一棒追平，雙方一路鏖戰9局才分出勝負，兄弟岳東華擊出生涯第2支再見安打，終場中信兄弟以3：2氣走味全龍。

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2局下，面對味全中繼投手李超，許基宏大棒一揮，小白球飛往中外野全壘打牆警戒區，郭天信一路朝著球狂奔，以跳接方式接殺，但卻也直接撞在全壘打牆，當下他痛苦雙手抱頭倒在地上。龍隊防護員與教頭葉君璋都跑進場內關心郭天信的狀況，所幸沒有大礙，繼續留在場上奮戰。

此戰龍隊在2局上先馳得點，郭天信在兩出局擊出安打，之後拿莫．伊漾擊出左外野方向的全壘打，帶有2分打點，但2局下兄弟馬上還以顏色，江坤宇保送上壘後，王政順敲出二壘安打，岳政華在補上一支安打，送回壘上2名跑者，幫助兄弟追成2：2平手。

隨後雙方一路維持在2：2僵局，直到9局下戰局終於出現變化，王政順三振出局後，輪到代打上陣的陳子豪，在面對味全龍陳冠偉時，擊出一支界外全壘打，雖然他未能一棒當英雄，但仍選到保送上壘，下一棒岳政華三振出局，不過岳東華掃出右外野邊線再見安打，代跑林書逸跑回致勝分，味全龍提出電視輔助判決，最中確定球落在界內維持原判，兄弟就以1分之差氣走味全。

▲統一獅外野手林安可敲出再見滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲統一獅外野手林安可敲出再見滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
林安可打爆雷公！轟再見滿貫砲　統一獅9：5台鋼雄鷹

另一場統一獅主場對上台鋼雄鷹的賽事，台鋼魔鷹在9局上轟出兩分砲追平，但統一獅拒絕進入延長賽，林安可從台鋼終結者雷公手中轟出再見滿貫全壘打，終場統一獅9：5擊敗台鋼雄鷹，以7勝2敗戰績在聯盟獨走。

首局獅隊靠著陳鏞基適時敲安先馳得點，4局上台鋼張肇元敲生涯首轟追平比數。4局下陳鏞基回敬一發陽春砲，幫助統一再度取得領先，隨後陳鏞基在5局下擊出帶有2分打點的安打。台鋼在8局上追回2分，9局上魔鷹轟出兩分砲，一棒讓戰局回到原點，9局下林安可轟出再見滿貫全壘打，幫助統一獅奪勝。

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