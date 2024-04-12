東華大學災損近20億！僅獲2千萬善款 重建之路困難盼各界伸援手
花蓮4月3日發生規模7.2強烈地震，多所學校傳出災情，其中東華大學校舍災情最慘重，實驗室火災、儀器及校舍毀損，災損金額高達19億2,200萬餘元，教育部已請校方就受損情形依急迫性先行調度安置及規劃修繕整建計畫，並邀集專家學者到校會勘，瞭解修繕規劃，後續並協助爭取改建經費補助，不過截至目前，僅收到2000多萬的捐款，難以支應，盼各界人士多伸出援手幫助。
記者林莞茜／綜合報導
東華大學學校宿舍共有6000床，受到強震衝擊，共有1700床受損，舍房則有300間受損，浴室和廁所更嚴重，為解決學生住宿問題，東華大學接獲慈濟基金會出借25組、50床淨斯福慧環保隔屏給，目前設置在沒有災損的宿舍交誼廳及自習室，也提供學校調控床位，並進行修繕使用。
災損嚴峻，東華大學已於學校首頁成立唯一官方捐款管道「0403地震東華重建捐款專戶」，特聘請臺灣教育大學系統總校長吳清基教授、慈濟大學校長劉怡均教授等二位擔任校外委員，校內委員為徐輝明校長、華文文學系楊翠教授（前促進轉型正義委員會代理主席）、洪正哲稽核等三人，以回應社會的期待，把捐款全數用在地震火災重建復原的相關事物，所有收入、支出都能確實做到公開與透明。
據了解，目前已收到2000多萬捐款，盼各方愛心善款陸續捐輸，東華大學衷心感謝。全數捐款明細及用途，將會請「東華0403地震災害捐款管理及監督委員會」嚴予審核，亦會依照校務基金相關規定將捐款者姓名及捐款金額造冊公告在學校首頁捐款芳名錄中，以昭公信。