快評／陳金鋒帶兵首度二連勝！「放膽去做」成為富邦悍將贏球關鍵

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在哥哥陳連宏幫助下，陳金鋒今年要拿的不是總冠軍，而是希望重建，他要打造的是「陳金鋒的富邦文化」，是贏球的文化，也是「大膽去做」的文化。
從過去在二軍、甚至擔任亞冠賽總教練，陳金鋒的帶兵風格很清楚，場上專注，場下可以輕鬆，但上了球場，大家目標一致，贏球才是最後的結果。
富邦後高國輝時期 主力重砲高國麟
以富邦今年火力來看，調整到位的高國麟、范國宸、申皓瑋擔任中心打線，高國麟雖然打擊率只有1成90，還在調整，但王正棠、申皓瑋都已經到位，卻少的是適時一擊的能力，尤其高國麟已經在熱身賽大巨蛋開轟，展現出他的長打實力。
申皓瑋也是火力全開，在陳金鋒給予不少指導狀況下，申皓瑋已經連續6場都有敲安，打擊手感不錯，只要上壘後，范國宸、高國麟等可以有神來一棒，富邦的確還有贏球本錢。
滿壘時做好選球 富邦今年有機會
這場比賽關鍵在4局下，黃子鵬一些引誘球，都沒有讓富邦打者動搖，林哲瑄瑄到保送後，壓力反而在投手黃子鵬身上，他還一度因為差點違反投球計時，還好捕手張閔勛叫了暫停，但黃子鵬的球路，都不能讓打者被騙，反而被姚冠瑋抓到，敲出左外野安打，辛元旭也想表現，敲出2分打點左外野安打，王勝偉敲出內野滾地球，再下一城。
曾峻岳狂飆154公里火球 富藍戈連續2天守成
富邦這場攻擊部分已經做得不錯，尤其在前半段比數拉開，羅戈不穩也狂飆10次三振，但關鍵在曾峻岳上場太想「對決」，反而讓自己被朱育賢、林泓育等強力打者敲安失分，更別說保送。
還好富藍戈在9局上登板，一上場就飆出三振，被陳晨威敲安後，又對林子偉飆出關鍵三振，梁家榮雖然敲出中外野飛球卻被接殺，富邦拿下2連勝，也避免讓主場開季一勝難求。
總結：
富邦主帥陳金鋒在比賽中，雖然沒有太多戰術運用，但球隊選球已經有一定程度的進步，富邦正在改變當中，只要再給先發投手多些穩定的表現，富邦悍將今年要擺脫爐主，不是不可能。
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