羽球亞錦賽／林俊易無緣巴黎奧運 男雙李哲輝、楊博軒逆轉進4強
在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽，今（12）日一共有3組台灣選手參賽，其中男單8強，「左手重砲」林俊易面對日本一哥奈良岡功大，以18：21、19：21遭直落二落敗，確定無緣前進巴黎奧運。另外，「麟洋配」王齊麟與李洋也在8強出局，唯一贏球的是李哲輝與楊博軒，取得4強門票。
記者路皓惟/綜合報導
林俊易奧運積分5萬7286分位居第18名，想打進巴黎奧運必須進入前16名，所以想要進軍奧運，今年亞錦賽必須打進4強。遺憾的是，首局林俊易失誤過多，以18：21先讓出，次局林俊易雖一度追成19平，但因一次關鍵失誤將球打出界，使得奈良岡功大搶先拿下賽末點，最終林俊易以19：21敗給對手，無緣巴黎奧運。
至於台灣金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，經歷一場三局大戰後，以21：19、19：21、19：21敗給排名第19的馬來西亞組合侞薩尼和吳世飛，與本季首張四強門票擦身而過。
另一組台灣男雙搭檔李哲輝與楊博軒，今日8強對上日本保木卓朗與小林優吾表現超群，經過三局激戰，最終以14：21、21：18、21：17逆轉勝出，成功打進4強。
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