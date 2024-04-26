名家論壇》泰華眼裡的泰國／在泰國坐摩托計程車需要戴安全帽嗎？

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大家都知道搭乘這種交通工具需要喊價。雖然後來政府介入，將區域劃分清楚，價格與距離明確標示，以解決欺騙或坑騙乘客的問題。如果你去一些比較有規模的摩托計程車基地，就會看到價格標示得很清楚，並寫出對應的距離。這樣一來，就沒有太多問題。
但如果你要去的地方不在常規路線上，摩托計程車的特點和用處就會消逝不見。因為摩托計程車通常用於到公車或捷運無法到達的地方。當你要前往一個司機之前沒有載過客人的地方時，就可能會出現一個有趣的情況。司機可能會問你上次來時付了多少錢，因為他不清楚該收多少錢。也許之前的乘客給的錢比他想要的多，所以他需要確認。但如果你也是第一次來，那就更有趣了，就會變成一場關於價錢的談判。通常最終會達成雙方都認為可以接受的價格，但可能其中一方會稍作妥協。這並沒有什麼大不了的，只是會有一時的尷尬。所以記住，在上車之前先確定好價格會更好。
第二件事情是技巧。觀察泰國人搭計程摩托車的方式，你會發現每個人的程度不同。剛開始搭乘的人可能會感到害怕，身體會變得僵硬，不知道該如何應對。但隨著時間的推移和熟悉度的增加，身體會逐漸放鬆。然而，重點在於如果你太過僵硬，司機將無法正確控制車輛，這反而會變得更危險。我的技巧是用屁股來固定身體，身體隨著司機的方向控制稍微前後左右移動。雖然有時候泰國人也會身體僵硬，這時司機就會提醒你放鬆，因為他無法正確操作車輛。
最厲害的是可以同時操作手機，並讓身體自動反應，用屁股來控制車輛。我沒有詢問其他人的方法，但我通常都是用這種方式。這樣還可以一邊錄影或拍照，這就是專業的搭乘技巧。
摩托計程車除了以上提到的好處外，還有其他一些優勢。如果你是一個不熟悉當地路線的人，要問路的話，最好的人選當然是司機們。相較於計程車司機，摩托計程車司機更容易詢問，因為他們通常在每個巷口都可以找到，而且交流也更加方便。因此，向他們詢問路線是一種很好的方式。我父親曾經因為看不懂泰文字而迷路，也就直接請摩托計程車司機帶路，然後付給他們費用，這樣更加方便快捷。
接下來我要提到的是我最常做的事情，就是和摩托計程車司機聊天。對於不會泰文的人來說可能不太容易，但如果你能說泰文，那就可以嘗試和他們聊天。他們可能會分享一些有趣的事情，尤其是關於男生的事情，哈哈。我喜歡問問題是因為我會收集一些資料，然後和別人分享。我本身也是一個喜歡提問的人，所以這對我來說是很有趣的事情。
另外，當司機和你交談時，他們會放慢車速，這樣也更安全。但並不是每個司機都會和你聊天，所以這也要看運氣。
我說他們會騎得比較慢，是因為他們其實都會騎得很快。我之前提到過，他們是循環的，所以速度越快，收入就越多。因此，泰國人會建議你殺價、和他們聊天、提出要求等等，但不要表現得很急，否則可能會讓你這輩子再也不敢做了。
這些是我遇到的一些有趣事情，如果你下次去泰國或者有機會搭乘計程摩托車，你可以去觀察一下。但首先，要學會如何控制好你的屁股。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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