台灣「零負評YTR是她」！9成影片破百萬　觀眾認證：影片水準超高

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的超喜歡她的搭機體驗開箱，有趣又不無聊，莫名其妙就看完全部」、「影片水準超級高，不自覺就能看完一整部」、「爭議超少幾乎零負評的網紅，做好影片才是王道」、「真的是當今台灣網紅界頂端了，很討喜的創作者」、「超喜歡HOOK的影片，整天只吃XX系列超讚」、「搭飛機系列真的超級讚，自帶配音又有趣，最強網紅無誤」。
HOOK訂閱149萬「點閱率碾壓創作者們」！出名系列作品受歡迎
事實上，HOOK的YouTube頻道其實只有149萬人訂閱，對比許多資深的影音創作者來說，訂閱數並不是名列前茅，不過仔細看HOOK近幾個月的點閱率，幾乎都有破9成影片破百萬，以好友阿滴英文277萬訂閱、Joeman258萬訂閱來看，HOOK的單則點閱影片大約都是好友YTR的三倍至四倍，更不用說其他的創作者，在短影音衝擊的演算法時代，HOOK影片保持高流量實屬不容易。
而說到HOOK的經典成名作品，就屬於「24小時只吃XXX」、「挑戰一週只吃XXX」以及飛機餐、搭機商務艙的開箱系列，深受許多觀眾喜愛。尤其HOOK的搭機體驗開箱都是採取「畫面+配音」的方式進行，不拖泥帶水又有趣的配音旁白，真的會讓人默默地看完一整部影片。
台灣第一YouTuber是奇軒！HOOK訂閱差7倍「點閱率仍大勝」
而說到台灣第一名的YouTuber，就是專做特技的奇軒，憑藉著短影音的崛起，訂閱數突破1060萬，同時也是台灣第一位破千萬的影音創作者，不過即便如此，HOOK雖然訂閱數跟奇軒相差7倍左右，但長影音的點閱率卻是奇軒的數倍，可見HOOK的粉絲「黏著度」高到很嚇人，有訂閱HOOK的觀眾基本上都會準時收看新影片，讓HOOK成為新一代流量網紅霸主。