陌生來電「喂？有聽到嗎」不要回答！專家示警：3秒就中暗黑圈套

台灣「零負評YTR是她」！9成影片破百萬　觀眾認證：影片水準超高

▲擁有149萬訂閱的YouTuber「HOOK」不僅有9成影片都破百萬觀看，絲毫不受長影片觸及降低影響。（圖／HOOK臉書）
▲擁有149萬訂閱的YouTuber「HOOK」不僅有9成影片都破百萬觀看，絲毫不受長影片觸及降低影響。（圖／HOOK臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

YouTube是全球的影音平台，在台灣也有許多多元的影音創作者，提供觀眾根據自己的喜好選擇要訂閱的頻道，然而近幾年因為受到演算法影響，許多長影音的創作者流量觸及受到大幅影響，甚至去年還出現停更潮。不過，就有網友發現，擁有149萬訂閱的YouTuber「HOOK」不僅有9成影片都破百萬觀看，絲毫不受長影片觸及降低影響之外，而且影片水準非常高、負評也非常少，堪稱是在網紅神壇的頂端。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」貼文指出「打開HOOK的YT頻道，觀察看看這幾個月的影片，有超過9成的影片都破百萬觀看，相較其他網紅都受到短影音的影響，有的甚至連十萬的觀看都不到，差距拉開非常多，HOOK在台灣YouTuber界，可以稱為流量冠軍嗎？」

▲HOOK的YouTuber頻道雖然只有149萬訂閱，不過頻道觀看數卻有9成影片都破百萬，被網友堪稱是最頂流量網紅。（圖/翻攝YT@HOOK）
▲HOOK的YouTuber頻道雖然只有149萬訂閱，不過頻道觀看數卻有9成影片都破百萬，被網友堪稱是最頂流量網紅。（圖/翻攝YT@HOOK）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的超喜歡她的搭機體驗開箱，有趣又不無聊，莫名其妙就看完全部」、「影片水準超級高，不自覺就能看完一整部」、「爭議超少幾乎零負評的網紅，做好影片才是王道」、「真的是當今台灣網紅界頂端了，很討喜的創作者」、「超喜歡HOOK的影片，整天只吃XX系列超讚」、「搭飛機系列真的超級讚，自帶配音又有趣，最強網紅無誤」。

HOOK訂閱149萬「點閱率碾壓創作者們」！出名系列作品受歡迎

事實上，HOOK的YouTube頻道其實只有149萬人訂閱，對比許多資深的影音創作者來說，訂閱數並不是名列前茅，不過仔細看HOOK近幾個月的點閱率，幾乎都有破9成影片破百萬，以好友阿滴英文277萬訂閱、Joeman258萬訂閱來看，HOOK的單則點閱影片大約都是好友YTR的三倍至四倍，更不用說其他的創作者，在短影音衝擊的演算法時代，HOOK影片保持高流量實屬不容易。

而說到HOOK的經典成名作品，就屬於「24小時只吃XXX」、「挑戰一週只吃XXX」以及飛機餐、搭機商務艙的開箱系列，深受許多觀眾喜愛。尤其HOOK的搭機體驗開箱都是採取「畫面+配音」的方式進行，不拖泥帶水又有趣的配音旁白，真的會讓人默默地看完一整部影片。

▲HOOK剛摘下走鐘獎年度最大獎，卻被爆料資遣員工。（圖／翻攝自HOOK臉書）
▲HOOK成為當今長影音流量王者，即便只有149萬訂閱人數，不是台灣最多人的創作者，不過影片流量仍然非常頂端。（圖／翻攝自HOOK臉書）
台灣第一YouTuber是奇軒！HOOK訂閱差7倍「點閱率仍大勝」

而說到台灣第一名的YouTuber，就是專做特技的奇軒，憑藉著短影音的崛起，訂閱數突破1060萬，同時也是台灣第一位破千萬的影音創作者，不過即便如此，HOOK雖然訂閱數跟奇軒相差7倍左右，但長影音的點閱率卻是奇軒的數倍，可見HOOK的粉絲「黏著度」高到很嚇人，有訂閱HOOK的觀眾基本上都會準時收看新影片，讓HOOK成為新一代流量網紅霸主。


超強情侶YTR分手了！Soya證實「4年感情畢業」　可惜來不及穿婚紗

男總監離職環遊世界「25國78城市」！330天旅費全公開　眾超意外

台灣有5418個黃子佼！創意私房「恐怖內幕」曝　觀眾看完毛骨悚然

統神曾喊「對女兒可能有反應」！影片瘋傳　《遊戲大亂鬥》道歉了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞