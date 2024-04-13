主人化妝前後差太多超糗！「愛狗認不得」7千人朝聖：妖怪在我家
這下子真的尷尬了！大家平常在家裡時，總是會用最舒服的模樣與自家寵物膩在一起，而通常這種最放鬆的模樣都是比較邋遢的時候。近日，一名飼主分享自己第一次化妝給愛狗看，結果愛狗完全認不得，從停頓到疑惑甚至吠叫逃離的情緒轉折，吸引超過7千名網友朝聖笑翻，直呼「眼神太真摯了」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主上傳一段有趣的影片，因為是第一次化妝給家裡的愛狗看，因此想說要給愛狗一個驚喜，於是化完妝之後，就摀著臉叫愛狗出來，結果狗狗聽見主人的呼喊衝出來之後，卻發現主人不在現場，到處東張西望找尋主人的身影。
直到主人將摀著臉的手拿開之後，狗狗的表情出現了微妙的變化，心想：「這個是誰啊？」隨後狗狗又頓了一拍被嚇到，接著就開始吠叫，立刻往房間逃離，讓飼主真的是哭笑不得。
影片曝光後，吸引超過7千名網友按讚留言「狗狗：我家有妖怪啊！快逃啊」、「會不會其實是沒有化好才嚇到哈哈哈」、「停頓到疑惑最後逃跑，完美詮釋妝前妝後差多少哈哈哈」、「超好笑，狗狗還有頓一下，版主是不是應該來個妝前妝後對比照」；而也有網友分享經驗「以前我出嫁的時候，我家狗狗真的認不出我，而且還兇我，還好當時有栓住，不然後果不敢想像」。