射箭／備戰巴黎奧運！國手進行模擬賽　湯智鈞：適應比賽張力

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們要增加真實比賽的臨場感，讓這些年輕的小將能提早進入比賽的競爭意識，這就是模擬賽最主要的目的。」劉炳宏指出，現在已經拿到巴黎奧運男單、女單跟混雙席位，未來還有兩次爭取奧運參賽權的機會。
一個是6月15、16日在土耳其進行的奧運資格賽，劉炳宏表示，資格賽會剔除已經拿到奧運參賽權的隊伍，剩下的隊伍再去比，「前三名的話，就可以直接拿到奧運滿額的參賽權。」
另外一個機會，是土耳其奧運資格賽結束後，會計算團體的世界積分，排除已經有參賽權的國家，之後排序前兩名，將可以拿到奧運參賽權。
中華男子培訓隊成員有湯智鈞、戴宇軒、林子翔、魏均珩；中華女子培訓隊成員有雷千瑩、邱意晴、李彩綺、風佑築。
即將第四度角逐奧運的雷千瑩，過去奧運最好成績是里約奧運女團銅牌。她感謝大家幫他們準備模擬賽，用這種方式讓他們能夠先適應決賽場地的張力跟狀態，也希望藉由這樣的舞台跟場地，對團隊做更多的磨合。
雷千瑩指出，「雖然這個場地我們可能有50%、60%的熟悉度，但我希望就是能夠在已經這麼熟悉的場地，能夠做到自己想要做的東西，今天其實也嘗試了很多想要去改變或是突破的一些狀態，今天模擬賽收穫也是蠻多的。」