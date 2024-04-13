全中運／上個月氣胸才開刀 北市趙岑曄頂住壓力、逆轉射下金牌

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高中組男子10公尺空氣手槍資格賽競爭激烈，每位選手射完60發後，取最佳前8名晉級，決賽一開始，F靶位桃園市平鎮高中的許明睿暫居領先，不過隨著關鍵正射進入淘汰賽，C靶位臺北市東山高中趙岑曄漸漸趕上超前，經過激烈拉鋸戰，最後趙岑曄射出235.7分，以4.1分之差拿下金牌。
家住基隆，高三的趙岑曄每天搭校車通勤到臺北市上學，去年拿下第五名，今天則是繼國三後再摘金，他開心地表示：「關鍵時刻越緊張越爽！」趙岑曄透露自己上個月才剛因自發性氣胸復發開刀，有一段時間無法練習，現在舉槍時還有點疼痛，面臨大賽壓力，為了避免胸口又刺痛，他習慣賽前找個地方坐下深呼吸，讓心情靜下來進入比賽狀態，專注做好動作程序。
由於高中並非體育班學生，練習時間相對於國中時期較少，不過在父母支持與教練栽培下，趙岑曄每周仍維持練射3、4次，每次約4小時的份量，「但我未來並沒選擇走選手路線，想上一般大學！」已申請臺大國際體育運動事務學士學位學程的他，認為競技之路不好走，希望上大學能結合興趣，找到自己以後的方向。
曾代表我國參加2022年巴西聽障奧運摘銅的許明睿，上午在高中組男子10公尺空氣手槍資格賽以570分排第一，兒時就被診斷為雙耳重度聽障，媽媽為此特地辭去工作照顧他，國小五年級時因緣際會接觸射擊，許明睿在巴西聽奧、他生涯第一場國際大賽就帶回銅牌，除期許能再站上2025聽奧賽場外，他更許下前進奧運的目標。
而在高中組男子10公尺空氣手槍團體賽方面，桃園市平鎮高中的許明睿、葉廷緯與余仕騫3人聯手打破大會紀錄，以1683分奪得團體金牌，桃園市中壢家商王宣懿、張瀚文與曾泱淯則以1667分摘銀，來自臺北市萬芳高中的林俊成、簡均睿與陳淳恩射出1633分奪銅。
高中組男子10公尺空氣步槍項目，進入決賽8位選手中，E靶位新北市林口高中的楊子謙穩居分組優勢位置，進入正射後，楊子謙仍一路保持領先，屢屢射出超過10分高分，不過隊友陳建安與臺中市新社高中的廖建昌在後緊追，最終陳建安在最後一發大逆轉共射下247.1分，僅以1.5分之差驚險奪得金牌。
「好在賽前有去拜拜！」高三的陳建安笑說自己其實並沒有特別的信仰，但為了克服心魔，聽了教練的話特別祈求觀音保佑，讓他這次一舉破了個人與團體項目紀錄，「我之前什麼都不信，只相信自己，但高一有場比賽槍壞掉後，成績就再也上不去，高二才又慢慢找回狀態。」今天他在倒數第二發以10.04分展現爭金氣勢，最後一發他決定拚一下，結果再射下10.5分順利圓夢，未來陳建安期許自己能進入國訓、出國比賽登上亞奧運舞台。
眼看到手的金牌飛走，楊子謙也並不懊惱，坦承自己有學習障礙，「建安一直是我的偶像，生活上常常會照顧我，他的個性很堅持，我就比較容易受到影響，像剛剛現場突然的拍手聲就讓我最後一發有點分神。」兩人彼此競爭也互相提升，楊子謙也與陳建安相約未來奧運見。
另外，高中組男子10公尺空氣步槍團體賽方面，新北市林口高中陳建安、陳庭瑞與楊子謙合力以1854.8分破大會紀錄摘下金牌，桃園市南崁高中吳學仲、黃士祐與郭穎衡射下1842.7分獲銀牌，新北市光復高中鄭翔之、李英銓與張庭瑋則以1814.2分鍍銅。