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黃子佼「誘騙少女拍裸照」音檔流出！眾人不敢聽　完整文字版曝光

▲黃子佼去年爆出性騷風波之後，如今又被爆持有未成年不雅影片以及性侵、誘騙少女拍照等罪狀。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼去年爆出性騷風波之後，如今又被爆持有未成年不雅影片以及性侵、誘騙少女拍照等罪狀。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人黃子佼去年被爆出Me Too性騷擾事件之後，演藝事業跌落谷底，然而近日又被爆出持有未成年偷拍影片之後，又有受害者出面指控黃子佼「誘拍裸照」，網紅「德州媽媽沒有崩潰」也召集受害人組成「婦仇者聯盟」，甚至在12日晚間公開黃子佼引誘少女拍大尺度照片的音檔，讓許多人嚇壞完全不敢聽，引起巨大討論。

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網紅「德州媽媽沒有崩潰」在臉書公布受害者提供的黃子佼錄音檔，時間點是11年前的1月24日，當時候黃子佼以舉辦攝影展以及拍攝雜誌照片，以傳送錄音檔的方式說服少女拍攝大尺度照片，內容提及「要放開心胸勇於嘗試」、「臉不會非常清楚」等，引起社會議論。以下是黃子佼被爆料錄音檔全文：

▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）
2013年1月24日首度聯繫爆料受害女！黃子佼鼓勵放開胸懷、勇敢嘗試

黃子佼：「反正跟我合作的狀況就是跟一般外拍網拍不一樣，畢竟是個創作，是要展覽的，所以對我來講他比較慎重一點、嚴肅一點，就是比較…我也不會講耶，反正見面再跟你慢慢地解釋。那最重要的就是你要放開胸懷，然後勇敢嘗試吧！我覺得創作這種東西很有趣啦、很好玩，尤其是最後看到它掛在牆壁上、放在藝廊裡面那個成就感是跟一般外拍網拍會不太一樣的我覺得啦。」

爆料受害女：「OKOK時間都可以配合，好的唷，那細節我們就當天見面聊囉，謝謝你啦」。

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▲黃子佼誘騙少女拍大尺度照片的音檔流出，是在13年前與受害女子交涉。（圖/NOWnews資料照）
2013年3月14日二度聯繫！受害女受不了尺度　黃子佼話術手法曝光

爆料受害女：「不過我剛有看到照片，尺度好大」

黃子佼：「其實還好阿，都看不到的。好吧，我也是怕，有點擔心你沒辦法，不過老實說因為那個角度的關係，其實臉也不會非常清楚啦。真的，我知道你一定有點傻眼，不過，對我來講就是一個創作，它就是以那個概念為最重要的前提，然後，他真的不像拍雜誌或是拍網拍比較，就是美嘛！就是站得直直的這樣子，那種感覺啦！」

爆料受害女：「摁摁了解，不過我....尺度.....會很難面對鏡頭啦」

▲黃子佼「人魚展覽」照片被翻出，作品散發詭異氛圍。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼「人魚展覽」照片被翻出，作品散發詭異氛圍引起熱烈討論。（圖／黃子佼部落格）
黃子佼：「哈哈，好好笑喔，對阿，我知道我當然知道，我能夠理解，可是就像你也能夠理解我創作的想法是什麼，然後它的初衷阿，就是，對，它的，恩，面對鏡頭也還好阿，你算是背對鏡頭的﹐主要是…對啦，我當然知道，當然就是什麼都不會看的狀態之下，但是我必須讓這個視覺是非常…非常非常直接的」。

黃子佼：「我相信你剛剛看到那個圖你應該也會有一種，哇！就是很美，可是應該不會有一種情色的感覺，你會覺得是一個很奇妙的人體的畫面跟呈現跟線條，我覺得啦。」而對於受害者出面爆料，黃子佼以及其經紀人在截稿前都沒有最新回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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