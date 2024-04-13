黃子佼「誘騙少女拍裸照」音檔流出！眾人不敢聽　完整文字版曝光

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2013年1月24日首度聯繫爆料受害女！黃子佼鼓勵放開胸懷、勇敢嘗試
黃子佼：「反正跟我合作的狀況就是跟一般外拍網拍不一樣，畢竟是個創作，是要展覽的，所以對我來講他比較慎重一點、嚴肅一點，就是比較…我也不會講耶，反正見面再跟你慢慢地解釋。那最重要的就是你要放開胸懷，然後勇敢嘗試吧！我覺得創作這種東西很有趣啦、很好玩，尤其是最後看到它掛在牆壁上、放在藝廊裡面那個成就感是跟一般外拍網拍會不太一樣的我覺得啦。」
爆料受害女：「OKOK時間都可以配合，好的唷，那細節我們就當天見面聊囉，謝謝你啦」。
2013年3月14日二度聯繫！受害女受不了尺度 黃子佼話術手法曝光
爆料受害女：「不過我剛有看到照片，尺度好大」
黃子佼：「其實還好阿，都看不到的。好吧，我也是怕，有點擔心你沒辦法，不過老實說因為那個角度的關係，其實臉也不會非常清楚啦。真的，我知道你一定有點傻眼，不過，對我來講就是一個創作，它就是以那個概念為最重要的前提，然後，他真的不像拍雜誌或是拍網拍比較，就是美嘛！就是站得直直的這樣子，那種感覺啦！」
爆料受害女：「摁摁了解，不過我....尺度.....會很難面對鏡頭啦」
黃子佼：「哈哈，好好笑喔，對阿，我知道我當然知道，我能夠理解，可是就像你也能夠理解我創作的想法是什麼，然後它的初衷阿，就是，對，它的，恩，面對鏡頭也還好阿，你算是背對鏡頭的﹐主要是…對啦，我當然知道，當然就是什麼都不會看的狀態之下，但是我必須讓這個視覺是非常…非常非常直接的」。
黃子佼：「我相信你剛剛看到那個圖你應該也會有一種，哇！就是很美，可是應該不會有一種情色的感覺，你會覺得是一個很奇妙的人體的畫面跟呈現跟線條，我覺得啦。」而對於受害者出面爆料，黃子佼以及其經紀人在截稿前都沒有最新回應。
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